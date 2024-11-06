Тактильная тропа и дерево эпохи динозавров. Чем ещё удивит посетителей Ботанический сад в Горках?

Покрывало из хризантем, кленовые дорожки, бусины бересклета. И все в бриллиантах дождя. От такой осени поет душа! Но сказочно в ботаническом саду круглый год, рассказали в программе «Путевка BY». Его заложили в 1840-м при Горы-Горецкой земледельческой школе для практических занятий по ботанике, лесоводству и садоводству. Сегодня райская территория занимает 6 гектаров. В уникальной коллекции около 2 тысяч видов растений. Приезжайте за ароматерапией и вдохновением.

Михаил Наумов, заведующий Ботаническим садом БГСХА:

Интересно, что у нас еще рельеф местности необычный, вот из-за чего и красота вся. Арочки, мостики, вьющиеся лианы у нас везде. Когда приезжают экскурсии или садоводы-любители, мы даем консультацию, это наша работа, и мы делимся опытом. Реализация продукции у нас есть, потому что коллекция у нас богатая.

Вот это наша тактильная тропа, босиком интересно походить здесь летом, разделенная на секции, различный инертный материал: щепа, керамзит, щебенка, кора, камни, кирпич битый. Также можно посидеть, отдохнуть здесь на интересных скамеечках и подышать пряно-ароматическими растениями.