Джоан Роулинг раскрывает детали истории о «Гарри Поттере» своим подписчикам в Twitter

Новости Великобритании. Джоан Роулинг добросовестно отвечает на вопросы фанатов о Гарри Поттере, задаваемые ей в сети Twitter уже больше года. А недавно она пролила свет на главу последней книги под названием «Девятнадцать лет спустя», сообщает газета The Independent.

Пользователь сети Twitter:

Почему одному из своих детей Гарри дал имя Снегга? Просто интересно, он был ничего, но ведь он постоянно всех оскорблял.

На самом деле из книги и так понятно, что это было признанием верности и решительности Северуса Снегга, но, тем не менее, Роулинг ответила на вопрос:

Джоан Роулинг:

Снегг умер за Гарри из любви к Лили. Гарри воздал ему должное.