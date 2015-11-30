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Джоан Роулинг раскрывает детали истории о «Гарри Поттере» своим подписчикам в Twitter

30 ноября 2015 11:21
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Новости Великобритании. Джоан Роулинг добросовестно отвечает на вопросы фанатов о Гарри Поттере, задаваемые ей в сети Twitter уже больше года. А недавно она пролила свет на главу последней книги под названием «Девятнадцать лет спустя», сообщает газета The Independent.

Пользователь сети Twitter:
Почему одному из своих детей Гарри дал имя Снегга? Просто интересно, он был ничего, но ведь он постоянно всех оскорблял.

На самом деле из книги и так понятно, что это было признанием верности и решительности Северуса Снегга, но, тем не менее, Роулинг ответила на вопрос:

Джоан Роулинг:
Снегг умер за Гарри из любви к Лили. Гарри воздал ему должное.

Джоан Роулинг раскрывает детали истории о «Гарри Поттере» своим подписчикам в Twitter-1

В эпилоге к книге «Гарри Поттер и Дары Смерти» рассказывается, что Гарри женился на Джинни, и у них было три ребенка: Джеймс Сириус, Альбус Северус (в честь Северуса Снегга) и Лили Полумна.

Иногда писательница жалуется, что жалеет о том, что она не поженила Гарри и Гермиону.

Джоан Роулинг раскрывает детали истории о «Гарри Поттере» своим подписчикам в Twitter-4

Волшебная серия книг обретет новые подробности, когда выйдет мюзикл «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Джоан Роулинг раскрывает детали истории о «Гарри Поттере» своим подписчикам в Twitter-7

Вы знали, что «Гарри Поттер» начался с записей на салфетках?

Джоан Роулинг о своем детище в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Литература # Дж.К. Роулинг

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