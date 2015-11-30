«Семья важнее работы, и это нормально»: Цукерберг уйдет в декретный отпуск, когда родится его дочь

Основатель социальной сети Фейсбук и руководитель компании Марк Цукерберг объявил о том, что уйдёт в отпуск на 2 месяца после того, как его жена Присцилла Чан родит их первого ребёнка. Известно, что это будет девочка.

Новости США. Марк Цукерберг – миллиардер, который смог изменить наше представление о работающих отцах и матерях.

Хотя бы на то время, когда в вашей семье появляется маленький ребёнок. Он считает, что его пример вдохновит других отцов сделать то же самое, сообщает The Huffington Post .

Это большое дело для работников Фейсбука и работающих американцев и их семей в целом. Мужчины здесь редко уходят в отпуск по уходу за ребёнком. Да и вообще, лишь в нескольких компаниях предоставляется такой отпуск для мужчин. Взять отпуск для руководителя многомиллиардной компании – просто неслыханно.

Когда мужчины уходят в отпуск по уходу за ребёнком, приходит осознание того, что совмещение рабочих и семейных обязанностей не такое и простое дело. Это способствует пониманию и сопереживанию между полами и устранению устаревших, бесполезных стереотипов, которые только вредят всем.

Нэнси Альтобелло, заместитель председателя консалтинговой фирмы по вопросам одарённой молодёжи:

Предоставление отпуска по уходу за ребёнком как для женщин, так и для мужчин способствует развитию другого рода взаимодействия между обоими полами, т.к. мужчины начинают понимать, каково это – иметь дома новорождённого ребёнка.

В обществе существует стереотип, что у хорошего отца работа в приоритете, потому что он главный кормилец семьи.

По результатам некоторых исследований, мужчины начинают зарабатывать больше денег после пополнения в семье.

Несмотря на то, что женщины являются главными кормильцами в 40% семей США, считается, что они ставят семью превыше работы, и, как результат, их считают менее надёжными и трудоспособными.

Согласно исследованию американских социологов, которое длилось 15 лет,

оплата труда женщин снизилась на 4% на каждого воспитываемого семьёй ребёнка, а оплата труда мужчин с детьми увеличилась на 6%.

Клэр Каин Миллер (в интервью газете New York Times):

Матерей реже нанимают на работу. Их считают менее компетентными в своей работе и платят меньше, чем мужчинам на такой же должности.

По данным некоторых исследований разница в оплате труда между женщинами, воспитывающими и не воспитывающими детей, даже гораздо больше, чем между мужчинами и женщинами.

Но есть и другая сторона медали: если женщина начинает показывать, что работа у неё в большем приоритете, чем дети, у неё начинаются проблемы.

Робин Эли, профессор Гарвардской школы бизнеса:

Так сложилось исторически, что считается, что женщины должны ставить в приоритет семью, а не работу. Если вы не подходите под это утверждение, вас начинают считать плохой матерью.