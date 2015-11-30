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«Семья важнее работы, и это нормально»: Цукерберг уйдет в декретный отпуск, когда родится его дочь

30 ноября 2015 10:32
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Новости США. Марк Цукерберг – миллиардер, который смог изменить наше представление о работающих отцах и матерях.

Основатель социальной сети Фейсбук и руководитель компании Марк Цукерберг объявил о том, что уйдёт в отпуск на 2 месяца после того, как его жена Присцилла Чан родит их первого ребёнка. Известно, что это будет девочка. 

«Семья важнее работы, и это нормально»: Цукерберг уйдет в декретный отпуск, когда родится его дочь-1


Фото. Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан

Это большое дело для работников Фейсбука и работающих американцев и их семей в целом. Мужчины здесь редко уходят в отпуск по уходу за ребёнком. Да и вообще, лишь в нескольких компаниях предоставляется такой отпуск для мужчин. Взять отпуск для руководителя многомиллиардной компании – просто неслыханно.

Цукерберг показывает своим примером: то, что семья важнее работы – это нормально.

Хотя бы на то время, когда в вашей семье появляется маленький ребёнок. Он считает, что его пример вдохновит других отцов сделать то же самое, сообщает The Huffington Post

«Семья важнее работы, и это нормально»: Цукерберг уйдет в декретный отпуск, когда родится его дочь-4

Когда мужчины уходят в отпуск по уходу за ребёнком, приходит осознание того, что совмещение рабочих и семейных обязанностей не такое и простое дело. Это способствует пониманию и сопереживанию между полами и устранению устаревших, бесполезных стереотипов, которые только вредят всем.

Нэнси Альтобелло, заместитель председателя консалтинговой фирмы по вопросам одарённой молодёжи:
Предоставление отпуска по уходу за ребёнком как для женщин, так и для мужчин способствует развитию другого рода взаимодействия между обоими полами, т.к. мужчины начинают понимать, каково это – иметь дома новорождённого ребёнка.

В обществе существует стереотип, что у хорошего отца работа в приоритете, потому что он главный кормилец семьи.

По результатам некоторых исследований, мужчины начинают зарабатывать больше денег после пополнения в семье.

Несмотря на то, что женщины являются главными кормильцами в 40% семей США, считается, что они ставят семью превыше работы, и, как результат, их считают менее надёжными и трудоспособными.

Согласно исследованию американских социологов, которое длилось 15 лет,

оплата труда женщин снизилась на 4% на каждого воспитываемого семьёй ребёнка, а оплата труда мужчин с детьми увеличилась на 6%.

Клэр Каин Миллер (в интервью газете New York Times):
Матерей реже нанимают на работу. Их считают менее компетентными в своей работе и платят меньше, чем мужчинам на такой же должности. 

По данным некоторых исследований разница в оплате труда между женщинами, воспитывающими и не воспитывающими детей, даже гораздо больше, чем между мужчинами и женщинами.

Но есть и другая сторона медали: если женщина начинает показывать, что работа у неё в большем приоритете, чем дети, у неё начинаются проблемы. 

Робин Эли, профессор Гарвардской школы бизнеса:
Так сложилось исторически, что считается, что женщины должны ставить в приоритет семью, а не работу. Если вы не подходите под это утверждение, вас начинают считать плохой матерью. 

«Семья важнее работы, и это нормально»: Цукерберг уйдет в декретный отпуск, когда родится его дочь-7


Фото. Марисса Майе

Когда генеральный директор Yahoo Марисса Майер объявила этой осенью, что уйдёт в декрет на несколько недель после того, как в декабре родит близнецов, критики набросились на неё. Статьи в газетах и интернете пестрели обвинительными заголовками.

Ссылаясь на то, что в 2012 году, когда Майер только пришла в компанию Yahoo, она также уходила в декрет всего на две недели, журналист газеты Telegraph так написал о новом решении Мариссы Майер: «После того, как Майер объявила о своём 14-дневном декрете, многие поставили под сомнение её приоритеты, как родителя. Другие же поставили под вопрос её преданность карьере».

«Семья важнее работы, и это нормально»: Цукерберг уйдет в декретный отпуск, когда родится его дочь-10


Фото. Марисса Майе со своим первенцем

Перед мужчинами стоят другие трудности. Всё больше отцов поколения Цукерберга активно хотят больше времени проводить со своими детьми. Эти мужчины начинают сталкивать с проблемами, потому что их штрафуют, если они показывают, что работа не является их главным приоритетом. 

Консультант фирмы (США):
Один из партнёров сказал мне: «Перед вами стоит выбор: либо вы хотите стать профессионалом своего дела, либо вы просто хотите быть рядовым сотрудником. Если вы выбираете стать профессионалом, это значит, что ничего не может быть важнее вашей работы».

И все же предоставление декрета мужчинам – это мощный рывок в устранении устаревших стереотипов.

В Швеции, где отцам предоставляются оплаченные отпуска, оплата труда матерей повышается в среднем на 7% за каждый месяц, когда муж в отпуске.

Некоторые проинформированные сотрудники из Facebook, Spotify и Netflix познают эту новую тенденцию на собственном опыте и считают декрет чем-то нейтральным, что предоставляет равные права мужчинам и женщинам.

В компании Facebook мужчинам предоставляют декрет на 4 месяца, но многие, как и Цукерберг, используют всего 2 из них.

Перевод: Светлана Конашевская

# общество # Брак и семья # Марк Цукерберг

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