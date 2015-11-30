«Семья важнее работы, и это нормально»: Цукерберг уйдет в декретный отпуск, когда родится его дочь
Новости США. Марк Цукерберг – миллиардер, который смог изменить наше представление о работающих отцах и матерях.
Основатель социальной сети Фейсбук и руководитель компании Марк Цукерберг объявил о том, что уйдёт в отпуск на 2 месяца после того, как его жена Присцилла Чан родит их первого ребёнка. Известно, что это будет девочка.
Фото. Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан
Это большое дело для работников Фейсбука и работающих американцев и их семей в целом. Мужчины здесь редко уходят в отпуск по уходу за ребёнком. Да и вообще, лишь в нескольких компаниях предоставляется такой отпуск для мужчин. Взять отпуск для руководителя многомиллиардной компании – просто неслыханно.
Цукерберг показывает своим примером: то, что семья важнее работы – это нормально.
Хотя бы на то время, когда в вашей семье появляется маленький ребёнок. Он считает, что его пример вдохновит других отцов сделать то же самое, сообщает The Huffington Post.
Когда мужчины уходят в отпуск по уходу за ребёнком, приходит осознание того, что совмещение рабочих и семейных обязанностей не такое и простое дело. Это способствует пониманию и сопереживанию между полами и устранению устаревших, бесполезных стереотипов, которые только вредят всем.
Нэнси Альтобелло, заместитель председателя консалтинговой фирмы по вопросам одарённой молодёжи:
Предоставление отпуска по уходу за ребёнком как для женщин, так и для мужчин способствует развитию другого рода взаимодействия между обоими полами, т.к. мужчины начинают понимать, каково это – иметь дома новорождённого ребёнка.
В обществе существует стереотип, что у хорошего отца работа в приоритете, потому что он главный кормилец семьи.
По результатам некоторых исследований, мужчины начинают зарабатывать больше денег после пополнения в семье.
Несмотря на то, что женщины являются главными кормильцами в 40% семей США, считается, что они ставят семью превыше работы, и, как результат, их считают менее надёжными и трудоспособными.
Согласно исследованию американских социологов, которое длилось 15 лет,
оплата труда женщин снизилась на 4% на каждого воспитываемого семьёй ребёнка, а оплата труда мужчин с детьми увеличилась на 6%.
Клэр Каин Миллер (в интервью газете New York Times):
Матерей реже нанимают на работу. Их считают менее компетентными в своей работе и платят меньше, чем мужчинам на такой же должности.
По данным некоторых исследований разница в оплате труда между женщинами, воспитывающими и не воспитывающими детей, даже гораздо больше, чем между мужчинами и женщинами.
Но есть и другая сторона медали: если женщина начинает показывать, что работа у неё в большем приоритете, чем дети, у неё начинаются проблемы.
Робин Эли, профессор Гарвардской школы бизнеса:
Так сложилось исторически, что считается, что женщины должны ставить в приоритет семью, а не работу. Если вы не подходите под это утверждение, вас начинают считать плохой матерью.
Когда генеральный директор Yahoo Марисса Майер объявила этой осенью, что уйдёт в декрет на несколько недель после того, как в декабре родит близнецов, критики набросились на неё. Статьи в газетах и интернете пестрели обвинительными заголовками.
Ссылаясь на то, что в 2012 году, когда Майер только пришла в компанию Yahoo, она также уходила в декрет всего на две недели, журналист газеты Telegraph так написал о новом решении Мариссы Майер: «После того, как Майер объявила о своём 14-дневном декрете, многие поставили под сомнение её приоритеты, как родителя. Другие же поставили под вопрос её преданность карьере».
Фото. Марисса Майе со своим первенцем
Перед мужчинами стоят другие трудности. Всё больше отцов поколения Цукерберга активно хотят больше времени проводить со своими детьми. Эти мужчины начинают сталкивать с проблемами, потому что их штрафуют, если они показывают, что работа не является их главным приоритетом.
Консультант фирмы (США):
Один из партнёров сказал мне: «Перед вами стоит выбор: либо вы хотите стать профессионалом своего дела, либо вы просто хотите быть рядовым сотрудником. Если вы выбираете стать профессионалом, это значит, что ничего не может быть важнее вашей работы».
И все же предоставление декрета мужчинам – это мощный рывок в устранении устаревших стереотипов.
В Швеции, где отцам предоставляются оплаченные отпуска, оплата труда матерей повышается в среднем на 7% за каждый месяц, когда муж в отпуске.
Некоторые проинформированные сотрудники из Facebook, Spotify и Netflix познают эту новую тенденцию на собственном опыте и считают декрет чем-то нейтральным, что предоставляет равные права мужчинам и женщинам.
В компании Facebook мужчинам предоставляют декрет на 4 месяца, но многие, как и Цукерберг, используют всего 2 из них.
Перевод: Светлана Конашевская