«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания
Новости Австралии. Фотограф, мать двоих детей, возмущённая огромным количеством постановочных фото кормящих грудью женщин, реализовала свой фотопроект с целью показать грудное вскармливание таким, какое оно есть в жизни.
Сьюзи Блейк из Мельбурна сделала откровенные снимки женщин, кормящих грудью в обычной домашней обстановке.
Беспорядок и маленькие дети, шумящие на заднем плане – всё это серия фото под названием «Как выглядит настоящее грудное вскармливание».
Сьюзи Блейк, фотограф:
Цель проекта: показать грудное вскармливание со всем прекрасным «беспорядком», окружающим этот процесс в повседневности. Всё это: усталый вид, отсутствие макияжа, протечки молока и крысиный хвостик, когда ты стараешься удовлетворить потребности 2-годовалого малыша, в то время, пока кормишь новорождённого.
Начала Сьюзи с того, что опубликовала свой автопортрет и спросила, хотят ли другие женщины сфотографироваться так же.
Фото. Автопортрет Сьюзи Блейк, кормящей своего второго ребёнка, 8-месячного сына Хавьера
Получив сотни откликов, она приступила к созданию проекта.
Сьюзи Блейк:
Мы, женщины планеты Земля, можем делать удивительные вещи: жизнь другого человека может поддерживаться благодаря нашим собственным жизням.
Сьюзи считает, что «все люди имеют право быть вскормленными грудью». Она надеется, что её проект вдохновит многих женщин, и они не станут отказываться от этого процесса.
Женщина верит, что грудное вскармливание полезно как для ребёнка, так и для матери.
Сьюзи Блейк, фотограф:
Преимущества грудного вскармливания обширны, все научные исследования подтверждают, что будущие поколения пожнут плоды этих преимуществ, если грудное кормление станет обычным делом.
Также Сьюзи утверждает, что матери нуждаются в поддержке своих семей, друзей и общества в целом.
Сьюзи Блейк:
Я полностью поддерживаю то, что знаменитости и СМИ выступают за грудное вскармливание. Но отшлифованные с помощью фотошопа фотографии кормящих матерей нереалистичны, они всего лишь показывают, что это очередная проблема для женщин. Они могут подумать «Я не выгляжу, как они». А это совсем не помогает. Они должны видеть фото и думать: «А тут женщина совсем, как я».
Фотопроект «Как выглядит настоящее грудное вскармливание» (избранное):
Кэт Мэй со своими детьми.
Джорджия Тейлор (слева) кормит двоих своих детей грудью одновременно.
Нао Жилле, кормящая младенца, в то время, как её второй ребёнок собирает мозаику и пытается обратить на себя её внимание.
Кристи Джармен со своим ребёнком. Её старшая дочь с трудом усидит на месте.
Лена Прерадович лежит на кровати во время кормления.
Амма Овусу со своим ребёнком.
Марта Архипова сидит рядом с игрушечным домиком своей маленькой дочки и кормит её.
Марселла Биссет кормит двоих своих детей.
На этой удивительной фотографии Кира и её старшая девочка, встающая с туалетного горшка.
Сьюзан Плат также кормит ребёнка в своей спальне.
Семейное фото. Софи Барак кормит грудью, в то время как её сыновья сами развлекаются перед камерой в их гостиной.
Элли кормит ребёнка в кафе, которое предоставляет такую возможность, а также доску для рисования мелом для старших детей.
Ангела Пардо-Мэттьюс кормит ребёнка на скамье в парке.
Сьюзи Мэнджион.
Перевод с Daily Mail: Светлана Конашевская