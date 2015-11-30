«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания

Новости Австралии. Фотограф, мать двоих детей, возмущённая огромным количеством постановочных фото кормящих грудью женщин, реализовала свой фотопроект с целью показать грудное вскармливание таким, какое оно есть в жизни. Сьюзи Блейк из Мельбурна сделала откровенные снимки женщин, кормящих грудью в обычной домашней обстановке. Беспорядок и маленькие дети, шумящие на заднем плане – всё это серия фото под названием «Как выглядит настоящее грудное вскармливание». Сьюзи Блейк, фотограф:

Цель проекта: показать грудное вскармливание со всем прекрасным «беспорядком», окружающим этот процесс в повседневности. Всё это: усталый вид, отсутствие макияжа, протечки молока и крысиный хвостик, когда ты стараешься удовлетворить потребности 2-годовалого малыша, в то время, пока кормишь новорождённого. Начала Сьюзи с того, что опубликовала свой автопортрет и спросила, хотят ли другие женщины сфотографироваться так же.



Фото. Автопортрет Сьюзи Блейк, кормящей своего второго ребёнка, 8-месячного сына Хавьера

Получив сотни откликов, она приступила к созданию проекта. Сьюзи Блейк:

Мы, женщины планеты Земля, можем делать удивительные вещи: жизнь другого человека может поддерживаться благодаря нашим собственным жизням. Сьюзи считает, что «все люди имеют право быть вскормленными грудью». Она надеется, что её проект вдохновит многих женщин, и они не станут отказываться от этого процесса. Женщина верит, что грудное вскармливание полезно как для ребёнка, так и для матери. Сьюзи Блейк, фотограф:

Преимущества грудного вскармливания обширны, все научные исследования подтверждают, что будущие поколения пожнут плоды этих преимуществ, если грудное кормление станет обычным делом. Также Сьюзи утверждает, что матери нуждаются в поддержке своих семей, друзей и общества в целом. Сьюзи Блейк:

Я полностью поддерживаю то, что знаменитости и СМИ выступают за грудное вскармливание. Но отшлифованные с помощью фотошопа фотографии кормящих матерей нереалистичны, они всего лишь показывают, что это очередная проблема для женщин. Они могут подумать «Я не выгляжу, как они». А это совсем не помогает. Они должны видеть фото и думать: «А тут женщина совсем, как я». Фотопроект «Как выглядит настоящее грудное вскармливание» (избранное):

Кэт Мэй со своими детьми.

Джорджия Тейлор (слева) кормит двоих своих детей грудью одновременно.

Катарина Лючек.

Сара Андерсон.

Нао Жилле, кормящая младенца, в то время, как её второй ребёнок собирает мозаику и пытается обратить на себя её внимание.

Кристи Джармен со своим ребёнком. Её старшая дочь с трудом усидит на месте.

Лена Прерадович лежит на кровати во время кормления.

Амма Овусу со своим ребёнком.

Марта Архипова сидит рядом с игрушечным домиком своей маленькой дочки и кормит её.

Марселла Биссет кормит двоих своих детей.

На этой удивительной фотографии Кира и её старшая девочка, встающая с туалетного горшка.

Сьюзан Плат также кормит ребёнка в своей спальне.

Семейное фото. Софи Барак кормит грудью, в то время как её сыновья сами развлекаются перед камерой в их гостиной.

Элли кормит ребёнка в кафе, которое предоставляет такую возможность, а также доску для рисования мелом для старших детей.

Ангела Пардо-Мэттьюс кормит ребёнка на скамье в парке.