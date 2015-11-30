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«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания

30 ноября 2015 09:42
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Новости Австралии. Фотограф, мать двоих детей, возмущённая огромным количеством постановочных фото кормящих грудью женщин, реализовала свой фотопроект с целью показать грудное вскармливание таким, какое оно есть в жизни.

Сьюзи Блейк из Мельбурна сделала откровенные снимки женщин, кормящих грудью в обычной домашней обстановке.

Беспорядок и маленькие дети, шумящие на заднем плане – всё это серия фото под названием «Как выглядит настоящее грудное вскармливание».

Сьюзи Блейк, фотограф:
Цель проекта: показать грудное вскармливание со всем прекрасным «беспорядком», окружающим этот процесс в повседневности. Всё это: усталый вид, отсутствие макияжа, протечки молока и крысиный хвостик, когда ты стараешься удовлетворить потребности 2-годовалого малыша, в то время, пока кормишь новорождённого.

Начала Сьюзи с того, что опубликовала свой автопортрет и спросила, хотят ли другие женщины сфотографироваться так же. 

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-1


Фото. Автопортрет Сьюзи Блейк, кормящей своего второго ребёнка, 8-месячного сына Хавьера

Получив сотни откликов, она приступила к созданию проекта

Сьюзи Блейк:
Мы, женщины планеты Земля, можем делать удивительные вещи: жизнь другого человека может поддерживаться благодаря нашим собственным жизням.

Сьюзи считает, что «все люди имеют право быть вскормленными грудью». Она надеется, что её проект вдохновит многих женщин, и они не станут отказываться от этого процесса.

Женщина верит, что грудное вскармливание полезно как для ребёнка, так и для матери.

Сьюзи Блейк, фотограф:
Преимущества грудного вскармливания обширны, все научные исследования подтверждают, что будущие поколения пожнут плоды этих преимуществ, если грудное кормление станет обычным делом.

Также Сьюзи утверждает, что матери нуждаются в поддержке своих семей, друзей и общества в целом.

Сьюзи Блейк:
Я полностью поддерживаю то, что знаменитости и СМИ выступают за грудное вскармливание. Но отшлифованные с помощью фотошопа фотографии кормящих матерей нереалистичны, они всего лишь показывают, что это очередная проблема для женщин. Они могут подумать «Я не выгляжу, как они». А это совсем не помогает. Они должны видеть фото и думать: «А тут женщина совсем, как я».

Фотопроект «Как выглядит настоящее грудное вскармливание» (избранное):

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-4

Кэт Мэй со своими детьми.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-7

Джорджия Тейлор (слева) кормит двоих своих детей грудью одновременно.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-10

Катарина Лючек.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-13

Сара Андерсон.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-16

Нао Жилле, кормящая младенца, в то время, как её второй ребёнок собирает мозаику и пытается обратить на себя её внимание.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-19

Кристи Джармен со своим ребёнком. Её старшая дочь с трудом усидит на месте. 

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-22

Лена Прерадович лежит на кровати во время кормления.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-25

Амма Овусу со своим ребёнком.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-28

Марта Архипова сидит рядом с игрушечным домиком своей маленькой дочки и кормит её.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-31

Марселла Биссет кормит двоих своих детей.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-34

На этой удивительной фотографии Кира и её старшая девочка, встающая с туалетного горшка.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-37

Сьюзан Плат также кормит ребёнка в своей спальне.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-40

Семейное фото. Софи Барак кормит грудью, в то время как её сыновья сами развлекаются перед камерой в их гостиной.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-43

Элли кормит ребёнка в кафе, которое предоставляет такую возможность, а также доску для рисования мелом для старших детей. 

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-46

Ангела Пардо-Мэттьюс кормит ребёнка на скамье в парке.

«Усталый вид, крысиный хвостик и прекрасный беспорядок»: настоящие фото грудного вскармливания-49

Сьюзи Мэнджион.

Перевод с Daily Mail: Светлана Конашевская

# общество # Фотография

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