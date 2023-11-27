Дзермант: мировые войны и атомная бомбардировка мирных городов – это достижения западной гегемонии

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Сегодня хотел бы затронуть тему будущего. Это важно понимать сейчас, когда идет слом прежней модели мироустройства и очень непросто идет формирование нового. И здесь, во-первых, необходимо само осознание происходящего, а во-вторых, понимание нашей роли и нашего места в этом процессе. Оттолкнемся от знаковых слов Александра Лукашенко, обращенных к коллегам-президентам, прозвучавших на недавнем саммите ОДКБ в Минске.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы участники слома существующей однополярной и, если хотите, западноцентричной модели.
Алексей Дзермант:
Что тут важно понимать? То, что этот слом действительно происходит. Да, США и их союзники еще очень сильны, сделав из нас врагов, они пытаются укрепить свои союзы и ряды, пытаются сделать врага из Китая и организовать новое НАТО против него в Тихоокеанском регионе.
Но в целом мы видим, что американцы и Запад не справляются в одиночку с глобальным управлением, мир не становится лучше, наоборот, он становится все хуже. И даже внутри самого Запада накапливается груз очень опасных проблем: экономических, социальных, идеологических.
Запад пытался прогнуть мир под себя последние 500 лет и многое ему удалось: мы увидели, что такое колониализм, масштабная работорговля, ограбление целых стран и континентов, мировые войны и атомная бомбардировка. Все это – «достижения» западной гегемонии.
Естественно, американцы добровольно не откажутся от своей власти, хотя сил и возможностей контролировать все на планете у них уже явно не хватает. Да, пока они могут одновременно поддерживать войну в Украине и в Палестине, но видно, что им для этого приходится прилагать серьезные усилия. А если еще добавится Тайвань или конфликт в другой точке мира?
Алексей Дзермант:
Есть одно правило выживания, которое человечество подтвердило всей своей историей. Необязательно быть самым сильным и могущественным, хотя наличие силы важно и необходимо, нужно быть умным, мудрым и изобретательным. А еще все более очевидно, что главная движущая сила развития – это не конкуренция, а кооперация и солидарность.
Люди развились в высшие разумные существа, потому что помогали друг другу, а не только потому что постоянно конфликтовали и уничтожали себе подобных. И это важная, можно сказать идеологическая установка.
Мир конкуренции и взаимного уничтожения – это мир, установленный по правилам западного капитализма, мир сотрудничества и взаимопомощи – это то, что мы хотели сделать в советское время и чему следуем в нашей внешней и внутренней политике сегодня. И не только мы одни. Китайская концепция единой судьбы человечества о том же.
У Беларуси была и будет в мире будущего своя особая миссия – быть евразийским центром в нашем регионе, показывать пример нашим западным соседям, как можно гармонично развиваться, как правильно выбирать союзников. Это то, что и является сутью нашей идеологии и политики.
Подробнее о будущем в видео.