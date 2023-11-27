Прямой эфир

Дзермант: мировые войны и атомная бомбардировка мирных городов – это достижения западной гегемонии

27 ноября 2023 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзермант: мировые войны и атомная бомбардировка мирных городов – это достижения западной гегемонии-1

Алексей Дзермант, политолог:
Сегодня хотел бы затронуть тему будущего. Это важно понимать сейчас, когда идет слом прежней модели мироустройства и очень непросто идет формирование нового. И здесь, во-первых, необходимо само осознание происходящего, а во-вторых, понимание нашей роли и нашего места в этом процессе. Оттолкнемся от знаковых слов Александра Лукашенко, обращенных к коллегам-президентам, прозвучавших на недавнем саммите ОДКБ в Минске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы участники слома существующей однополярной и, если хотите, западноцентричной модели.

Дзермант: мировые войны и атомная бомбардировка мирных городов – это достижения западной гегемонии-4

Алексей Дзермант:
Что тут важно понимать? То, что этот слом действительно происходит. Да, США и их союзники еще очень сильны, сделав из нас врагов, они пытаются укрепить свои союзы и ряды, пытаются сделать врага из Китая и организовать новое НАТО против него в Тихоокеанском регионе.

Но в целом мы видим, что американцы и Запад не справляются в одиночку с глобальным управлением, мир не становится лучше, наоборот, он становится все хуже. И даже внутри самого Запада накапливается груз очень опасных проблем: экономических, социальных, идеологических.

Запад пытался прогнуть мир под себя последние 500 лет и многое ему удалось: мы увидели, что такое колониализм, масштабная работорговля, ограбление целых стран и континентов, мировые войны и атомная бомбардировка. Все это – «достижения» западной гегемонии.

Естественно, американцы добровольно не откажутся от своей власти, хотя сил и возможностей контролировать все на планете у них уже явно не хватает. Да, пока они могут одновременно поддерживать войну в Украине и в Палестине, но видно, что им для этого приходится прилагать серьезные усилия. А если еще добавится Тайвань или конфликт в другой точке мира?

Дзермант: мировые войны и атомная бомбардировка мирных городов – это достижения западной гегемонии-7

Алексей Дзермант:
Есть одно правило выживания, которое человечество подтвердило всей своей историей. Необязательно быть самым сильным и могущественным, хотя наличие силы важно и необходимо, нужно быть умным, мудрым и изобретательным. А еще все более очевидно, что главная движущая сила развития – это не конкуренция, а кооперация и солидарность.

Люди развились в высшие разумные существа, потому что помогали друг другу, а не только потому что постоянно конфликтовали и уничтожали себе подобных. И это важная, можно сказать идеологическая установка.

Мир конкуренции и взаимного уничтожения – это мир, установленный по правилам западного капитализма, мир сотрудничества и взаимопомощи – это то, что мы хотели сделать в советское время и чему следуем в нашей внешней и внутренней политике сегодня. И не только мы одни. Китайская концепция единой судьбы человечества о том же.

У Беларуси была и будет в мире будущего своя особая миссия – быть евразийским центром в нашем регионе, показывать пример нашим западным соседям, как можно гармонично развиваться, как правильно выбирать союзников. Это то, что и является сутью нашей идеологии и политики.

Подробнее о будущем в видео

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова провела личный приём граждан в администрации Октябрьского района Минска
27 ноября 2023 17:06

Наталья Кочанова провела личный приём граждан в администрации Октябрьского района Минска

Есть бизнес-идея, но нет стартового капитала? Рассказываем, как получить деньги
27 ноября 2023 17:05

Есть бизнес-идея, но нет стартового капитала? Рассказываем, как получить деньги

На МТК заиграет музыка для бурёнок! Показываем, как обустроены новейшие агрообъекты Беларуси
27 ноября 2023 16:46

На МТК заиграет музыка для бурёнок! Показываем, как обустроены новейшие агрообъекты Беларуси