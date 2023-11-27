Дзермант: мировые войны и атомная бомбардировка мирных городов – это достижения западной гегемонии

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Сегодня хотел бы затронуть тему будущего. Это важно понимать сейчас, когда идет слом прежней модели мироустройства и очень непросто идет формирование нового. И здесь, во-первых, необходимо само осознание происходящего, а во-вторых, понимание нашей роли и нашего места в этом процессе. Оттолкнемся от знаковых слов Александра Лукашенко, обращенных к коллегам-президентам, прозвучавших на недавнем саммите ОДКБ в Минске. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы участники слома существующей однополярной и, если хотите, западноцентричной модели.

Алексей Дзермант:

Что тут важно понимать? То, что этот слом действительно происходит. Да, США и их союзники еще очень сильны, сделав из нас врагов, они пытаются укрепить свои союзы и ряды, пытаются сделать врага из Китая и организовать новое НАТО против него в Тихоокеанском регионе. Но в целом мы видим, что американцы и Запад не справляются в одиночку с глобальным управлением, мир не становится лучше, наоборот, он становится все хуже. И даже внутри самого Запада накапливается груз очень опасных проблем: экономических, социальных, идеологических. Запад пытался прогнуть мир под себя последние 500 лет и многое ему удалось: мы увидели, что такое колониализм, масштабная работорговля, ограбление целых стран и континентов, мировые войны и атомная бомбардировка. Все это – «достижения» западной гегемонии. Естественно, американцы добровольно не откажутся от своей власти, хотя сил и возможностей контролировать все на планете у них уже явно не хватает. Да, пока они могут одновременно поддерживать войну в Украине и в Палестине, но видно, что им для этого приходится прилагать серьезные усилия. А если еще добавится Тайвань или конфликт в другой точке мира?