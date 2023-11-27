Наталья Кочанова провела личный приём граждан в администрации Октябрьского района Минска

Новости Беларуси. При решении вопросов людей в Беларуси основополагающими остаются верховенство закона и справедливость. В нашем обществе диалог власти с гражданами строится именно по такому принципу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повышение качества жизни, дебюрократизация государственного аппарата – такие задачи ставит Президент. А в решении проблем, волнующих население, высока роль местной вертикали. Существенный вклад делают парламентарии. Сегодня, 27 ноября, в единый день приема граждан сенаторы работали в Минске – в каждой из администраций районов. К ним обращались с самыми разными вопросами: от торговли и ценообразования до ЖКХ и медобслуживания. Так, просьбы и предложения можно было адресовать председателю верхней палаты парламента. На личный прием граждан Наталья Кочанова пригласила в администрацию Октябрьского района. Одними из первых туда пришли представители товарищества собственников и гаражного кооператива. Заявители из Минска рассказали о необоснованно завышенной стоимости услуг обслуживающей компании. Люди обращались в налоговую и профильные министерства, но безрезультатно. Решение нашли только на приеме граждан.

Ирина Гапоненко, бухгалтер товарищества собственников:

В течение двух лет мы пытались все-таки призвать компанию соблюдать наше законодательство. Из этого ничего не получилось, поэтому мы вынуждены были сегодня прийти на прием к Наталье Ивановне. Наш вопрос очень быстро решился. Оказалось, что мы были правы. И в отношении обслуживающей компании будут приняты меры.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

К нам обратился председатель и главный бухгалтер товарищества собственников, когда просто выставляют неправомерную оплату, когда за услугу начисляется еще какой-то налог на добавленную стоимость, то, что абсолютно запрещено. Поэтому очень важно своевременно и оперативно принимать решения на уровне местных органов власти, на уровне республиканских органов управления. К председателю Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Сергею Сивцу на прием записались шесть человек. Причем это не только жители столицы, но и регионов. Рассматривали как обжалование судебных решений, так и жилищные вопросы. Были обращения личного характера. К каждой проблеме – детальное внимание. Вместе с сенаторами на приеме ответственные специалисты от исполнительной власти. Подробности.