Дзермант: Беларусь должна находиться в твёрдых руках – у нас такой человек есть

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас. Самое важное событие для нашей страны на ближайшие несколько месяцев – выборы Президента. Палата представителей утвердила по предложению Центральной избирательной комиссии дату выборов – они пройдут 26 января 2025 года. И эта дата оказалась несколько неожиданной для наших оппонентов, которые, очевидно, вновь хотели бы хоть как-то повлиять на их результат. У них остается очень мало времени для этого, но самое главное – западные структуры не успеют выделить им достаточно средств, поскольку новый финансовый год у них начинается только в феврале.

Поэтому сейчас они будут в авральном режиме пытаться изобразить хоть что-то, чтобы показать свою дееспособность. А что касается нашей внутренней ситуации, то времени для выдвижения кандидатов и сбора необходимого числа подписей как раз должно хватить.

Президентские выборы в Беларуси – это, скорее, плебисцит, то есть народное одобрение, утверждение не только в отношении конкретного человека и его политики, но и стратегический выбор будущего.