Дзермант: Беларусь должна находиться в твёрдых руках – у нас такой человек есть

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас. Самое важное событие для нашей страны на ближайшие несколько месяцев – выборы Президента. Палата представителей утвердила по предложению Центральной избирательной комиссии дату выборов – они пройдут 26 января 2025 года. И эта дата оказалась несколько неожиданной для наших оппонентов, которые, очевидно, вновь хотели бы хоть как-то повлиять на их результат. У них остается очень мало времени для этого, но самое главное – западные структуры не успеют выделить им достаточно средств, поскольку новый финансовый год у них начинается только в феврале.
Поэтому сейчас они будут в авральном режиме пытаться изобразить хоть что-то, чтобы показать свою дееспособность. А что касается нашей внутренней ситуации, то времени для выдвижения кандидатов и сбора необходимого числа подписей как раз должно хватить.
Президентские выборы в Беларуси – это, скорее, плебисцит, то есть народное одобрение, утверждение не только в отношении конкретного человека и его политики, но и стратегический выбор будущего.
Алексей Дзермант:
Какое будущее нам нужно? Сохранение и развитие в Беларуси суверенного государства, основанного на ценностях социальной справедливости, дружбы народов, научно-технического прогресса. Позиционирование Беларуси как западного форпоста объединяющейся Евразии, коллективного Востока, развивающего тесные интеграционные отношения с Россией и Китаем. В ситуации существующего разлома, противостояния Запада и Востока, Беларуси как стране, фактически находящейся в зоне чрезвычайного геополитического положения, в месте соприкосновения НАТО и ЕС с одной стороны, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и Союзного государства с другой, важно укрепить свой суверенитет, независимость, а также углубить курс на построение социально справедливого общества.
Не раз уже говорил, но нас будут пытаться расколоть по линии противопоставления православных и католиков, белорусов, русских и поляков, по языковому принципу. Но белорусскость – это консолидация на принципах дружбы народов, социальной справедливости и солидарности, научно-технического развития. Поэтому 26 января для нас – это выборы за мир, за суверенитет, за справедливость, за единство, за наше будущее. Мы уже знаем, что Александр Лукашенко принял решение идти в качестве кандидата на этих выборах. Обстоятельства, в которых Президент озвучил это решение, на мой взгляд, очень важны.
Подробности в видео.