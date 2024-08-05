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В МВД отработали тактику действий при пресечении массовых беспорядков

05 августа 2024 13:37
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В Центре подготовки кадров МВД прошли тактико-специальные учения органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД отработали тактику действий при пресечении массовых беспорядков-1

Необходимость тщательной отработки действий при пресечении массовых беспорядков, попыток прорыва государственной границы и террористических атак продиктованы геополитической ситуацией в мире.

В МВД отработали тактику действий при пресечении массовых беспорядков-4

Сотрудники спецподразделений внутренних войск и ОМОНа продемонстрировали новые приемы и элементы, используемые для отработки различных вводных, в том числе при освобождении заложников. Уникальность состоявшихся учений заключалась и в применении новых видов вооружения и экипировки, что в первую очередь направлено на безопасность личного состава. Такие учения являются неотъемлемой составляющей подготовки к несению службы и проходят во всех регионах Беларуси.

# Милиция Беларуси # общество

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