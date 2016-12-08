До Нового года 23 дня: на площади Независимости установили вторую елку

Новости Беларуси. До наступления 2017 года остаётся 23 дня. И 8 декабря главный атрибут праздника украсил площадь Независимости. На самой крупной площади страны, а по некоторым данным и всей Европы, это уже вторая ёлка.

Такая привилегия у самого центра города не только благодаря внушительным размерам, но комплексу зданий, объединяющих интересы как городской власти и парламентариев, так и студентов двух вузов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горожане:

Настроение прекрасное, праздничное. Минск очень красиво украсили, очень много елок.

Очень красивая елка. У нас дома тоже есть елка, они все очень красивые.

Ждем Новый год, Дед Мороз будет дарить нам подарки.

Хочу попросить родителей, чтобы они тоже дома поставили елку. Такую же красивую, как и эта.