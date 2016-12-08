Гололедица в Беларуси: как в такую погоду вести себя на дороге?

Новости Беларуси. Ветер и снег, переходящий в ледяной дождь. 8 декабря в Беларуси была, мягко говоря, не самая лучшая погода. Еще утром синоптики предупреждали о резком плюсе и, как следствие, гололеде. Дороги, а также сами авто, за ночь покрылись льдом.

Из-за этого в стране произошли десятки ДТП. В некоторых городах общественный транспорт не ходил вовсе.

Дмитрий Боярович, СТВ:

8 декабре белорусы на работу не шли, а буквально скользили. Виной всему корка льда, которая образовалась за ночь. И чтобы передвигаться безопасно, нужно было сбавлять скорость.

Водителям колея из мокрого снега на ледяной подушке отняла еще больше нервов.

Сперва была корка льда вместо стекол машины.

Это видео записал водитель из Минска. Что-то похожее пережили и в Могилеве. На востоке страны было еще сложнее, транспорт по улицам двигался с большим трудом.

Сергей Кива, житель Могилева:

Начал человек останавливаться перед перекрестком. Я тоже начал тормозить, но машина была уже неуправляема, даже на шипованной резине. Нереально просто. Голый лед под асфальтом.

По стране насчитали десятки ДТП. Трасса на Микашевичи. Здесь выехал в кювет рейсовый автобус. А под Солигорском столкнулись сразу два. Практически лоб в лоб.

Одного пострадавшего доставили в реанимацию.

Досталось и этому микроавтобусу. Водители записывали урожайные ролики с видео-регистраторов.

А Брест поглотила огромная пробка. Троллейбусы из-за гололеда просто не могли подняться вверх по дороге.

На место срочно пришлось отправлять бригаду коммунальщиков.

Сами водители рогатого транспорта поделать не могли ничего.

Олег Литвинов, водитель троллейбуса:

Я буквально ехал километра три в час, я не мог остановить троллейбус. Я видел реально. Как люди сегодня падали, друг другу помогали – поднимали

В Бресте же отменили 20 из 50 международных автобусных рейсов. Многим людям утром пришлось ждать несколько часов на вокзале.

Ольга Ткачук, турист (Россия):

Ничего не идёт на Украину, совсем ничего

Ольга Малахова, турист (Россия):

В кассе говорят из-за непогоды, из-за непогоды сейчас отменены были рейсы.

Николай Поливода, турист (Украина):

Чем хочешь, тем и едь из Бреста, хоть пешком иди.

Красный свет зажигали 8 декабря и аэропорты. Некоторые рейсы из Киева отменили из-за погоды. Некоторые задержаны.

Белорусский авиаперевозчик просит пассажиров следить за расписанием вылетов и прилетов.

Работы непогода подкинула и дорожникам. В буквальном смысле.

По всей стране, и это не считая Минска, в борьбу с гололедом вступили около 350 единиц техники.

Больше всего – в столичном регионе.

А это тот самый виновник сегодняшних бед. Ледяной дождь принес с собой теплый атмосферный фронт из Европы. Он уже наделал бед в Швеции и Норвегии. Основная его опасность – скорость и непредсказуемость. Ледяной дождь может молниеносно сменятся ветром или снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Беганский, начальник отдела метеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

При отрицательных температурах выпадающие осадки в виде дождя формируют такое явление как ледяной дождь

По словам синоптиков, природные качели продолжать свое движение.

Будет то теплеть, то подмораживать.

И так на протяжении всего декабря. Но, похоже, такой прогноз некоторых совсем не огорчает. Вот, например, в Барановичах уже придумали, что с этим делать.