40 белорусских и российских дальнобойщиков спасены из снежного заноса в Казахстане

Из снежного заноса в Жетысуской области Казахстана спасены 40 дальнобойщиков из Беларуси и России. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента по ЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из снежного заноса в Жетысуской области Казахстана спасены 40 дальнобойщиков из Беларуси и России. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента по ЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за обрушившегося снегопада на трассе регионального значения в снежном плену оказались 48 большегрузов. Специалисты МЧС, прибывшие на место, эвакуировали перевозчиков. Задействовав спецтехнику, фуры удалось перегнать на ближайшую станцию. Информации о пострадавших не поступало.