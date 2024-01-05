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40 белорусских и российских дальнобойщиков спасены из снежного заноса в Казахстане

05 января 2024 08:14
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Из снежного заноса в Жетысуской области Казахстана спасены 40 дальнобойщиков из Беларуси и России. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента по ЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 белорусских и российских дальнобойщиков спасены из снежного заноса в Казахстане-1

Из-за обрушившегося снегопада на трассе регионального значения в снежном плену оказались 48 большегрузов. Специалисты МЧС, прибывшие на место, эвакуировали перевозчиков. Задействовав спецтехнику, фуры удалось перегнать на ближайшую станцию. Информации о пострадавших не поступало.

# Погода # общество

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