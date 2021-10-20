Бельгия добивается смягчения санкций против Беларуси по калийной отрасли

Бельгия добивается смягчения санкционного давления на Беларусь. Речь идет о калийном секторе, санкции против которого были введены Европейским союзом в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брюссель обеспокоен судьбой европейских компаний, завязанных на поставках продукции «Беларуськалия».

Как сообщает агентство Bloomberg, письмо с соответствующим текстом брюссельские дипломаты отправили всем государствам ЕС. В документе говорится, что в случае переориентации рынков сбыта белорусского калия у европейских предприятий возникнут трудности. Санкционная политика приведет не только к росту цен, но и к снижению качества продукции.