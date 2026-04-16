Дворец Независимости с экскурсией посетили врачи РНПЦ онкологии и медицинской радиологии
Дворец Независимости 16 апреля вновь открыл двери для гостей. На экскурсии побывали работники Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маршрут пролегал по знаковым залам, там, где проходят торжественные церемонии и решаются важные политические вопросы, включая знаменитый Зеленый зал. Внимание гостей традиционно привлекают не только интерьеры, но и история самого Дворца. Комплекс возвели в рекордные сроки: вместо запланированных почти 5 лет – всего за 2,5 года. Без малейших компромиссов в качестве. И при этом принципиально важная деталь: практически все внутри, от мебели до люстр, создано белорусскими мастерами. То есть это не просто архитектура, а наглядное подтверждение возможностей страны.
Татьяна Мартынова, учитель хореографии Боровлянской средней школы №3:
Меня впечатлил хрусталь как женщину, оформление всего здания. Очень красивое переплетение наших белорусских мотивов, орнаменты, очень красивый мрамор впечатляет.
Дворец Независимости, без преувеличения, одна из самых популярных экскурсионных площадок страны. Попасть сюда мечтают многие: сочетание монументальной архитектуры, современных интерьеров и исторической значимости делает каждый визит незабываемым.
Екатерина Сорока, администратор пансионата РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Здесь есть живость, динамика. Я даже не думаю о том, что это такой строгий политический объект. Я больше думаю о том, что здесь как-то все уютно, гостеприимно, как-то по-домашнему даже, можно сказать. Очень мне нравится.
Геннадий Римденок, заведующий приемным отделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
Историческое здание. Когда в нем находишься, чувствуешь атмосферу. Потому что есть много великих, почетных людей, президентов, премьеров. Останется память на всю жизнь. Сюда будут ходить экскурсии, будут показывать – здесь был тот, тот, тот президент и так далее. Александр Григорьевич принимал всех гостей, дипломатов, президентов многих стран. Поэтому это будет история.
Такие экскурсии стали возможны благодаря личной инициативе Президента Беларуси. И это уже сложившаяся практика – показывать Дворец Независимости тем, кто своим усердным трудом развивает и двигает вперед родную страну. И, пожалуй, главный результат таких мероприятий – не только яркие впечатления, но и чувство сопричастности, а также гордости, с которым гости покидают залы Дворца.
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