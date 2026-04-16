Дворец Независимости с экскурсией посетили врачи РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

Маршрут пролегал по знаковым залам, там, где проходят торжественные церемонии и решаются важные политические вопросы, включая знаменитый Зеленый зал. Внимание гостей традиционно привлекают не только интерьеры, но и история самого Дворца. Комплекс возвели в рекордные сроки: вместо запланированных почти 5 лет – всего за 2,5 года. Без малейших компромиссов в качестве. И при этом принципиально важная деталь: практически все внутри, от мебели до люстр, создано белорусскими мастерами. То есть это не просто архитектура, а наглядное подтверждение возможностей страны.

Екатерина Сорока, администратор пансионата РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова: Здесь есть живость, динамика. Я даже не думаю о том, что это такой строгий политический объект. Я больше думаю о том, что здесь как-то все уютно, гостеприимно, как-то по-домашнему даже, можно сказать. Очень мне нравится.

Геннадий Римденок, заведующий приемным отделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Историческое здание. Когда в нем находишься, чувствуешь атмосферу. Потому что есть много великих, почетных людей, президентов, премьеров. Останется память на всю жизнь. Сюда будут ходить экскурсии, будут показывать – здесь был тот, тот, тот президент и так далее. Александр Григорьевич принимал всех гостей, дипломатов, президентов многих стран. Поэтому это будет история.

Такие экскурсии стали возможны благодаря личной инициативе Президента Беларуси. И это уже сложившаяся практика – показывать Дворец Независимости тем, кто своим усердным трудом развивает и двигает вперед родную страну. И, пожалуй, главный результат таких мероприятий – не только яркие впечатления, но и чувство сопричастности, а также гордости, с которым гости покидают залы Дворца.