Белорусское гражданство предоставлено 230 иностранным гражданам и лицам без гражданства

230 историй выбора в пользу Беларуси получили официальное продолжение. 15 апреля Президент подписал указ о приеме в гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе новых граждан выходцы из 19 стран, большинство – из Украины.

Многие из них живут в Беларуси уже не первый год. Работают в разных сферах, от промышленности и строительства до образования и сельского хозяйства. Для них это уже не новая страна, а место, где сложилась жизнь.

Есть и важная деталь: в этот раз гражданство получили и 13 несовершеннолетних – вместе с семьями, которые уже закрепились здесь на постоянной основе.

И параллельно еще одно решение Президента: отклонены заявления тех, кто ранее нарушал законодательство. То есть подход здесь остается принципиальным: гражданство как право, а не формальность.