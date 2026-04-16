Белорусское гражданство предоставлено 230 иностранным гражданам и лицам без гражданства
230 историй выбора в пользу Беларуси получили официальное продолжение. 15 апреля Президент подписал указ о приеме в гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе новых граждан выходцы из 19 стран, большинство – из Украины.
Многие из них живут в Беларуси уже не первый год. Работают в разных сферах, от промышленности и строительства до образования и сельского хозяйства. Для них это уже не новая страна, а место, где сложилась жизнь.
Есть и важная деталь: в этот раз гражданство получили и 13 несовершеннолетних – вместе с семьями, которые уже закрепились здесь на постоянной основе.
И параллельно еще одно решение Президента: отклонены заявления тех, кто ранее нарушал законодательство. То есть подход здесь остается принципиальным: гражданство как право, а не формальность.
Как люди приходят к этому выбору, какие истории стоят за сухими цифрами и паспортными решениями – разбиралась Вероника Кудринецкая.
Паспорт – это не просто документ. Это выбор страны, в которой ты собираешься жить, работать и строить будущее. И все чаще этот выбор делают в пользу Беларуси. Причем речь не только о соседях. География гораздо шире, а причины у каждого свои.
За последние пять лет статус гражданина Беларуси получили без малого 20 тысяч иностранцев. Среди тех, кто принял для себя решение жить и работать здесь, на нашей земле, представители России, Армении, Латвии, Сирии, Таджикистана и еще 45 стран. Накануне это список пополнился новыми фамилиями.
Есть те, кто бежал от войны и нашел в Беларуси спокойствие. Есть те, кто приехал учиться и остался применять знания на практике. У палестинца Мохаммеда Муслема этих причин сразу несколько. Почти 10 лет назад мужчина приехал сюда получать высшее медицинское образование. В планах было вернуться в родной Йемен, но жизнь внесла свои коррективы.
Мохаммед Муслем:
Я уже больше 9 лет живу здесь, я чувствую это как свой дом. До гражданства я себя уже чувствовал гражданином, скажу так, по-честному, потому что появилось много друзей из Беларуси, много знакомых, все добрые, помогли мне. Мне хочется до конца жизни здесь жить, потому что это уже удобнее для меня, и я чувствую, что это мой дом.
Уже шестой год Мохаммед работает в Гомельской областной клинической поликлинике. Здесь же, в городе над Сожем, хирург-стоматолог встретил и свою нынешнюю супругу. Беларусь дала ему работу, жилье и семью, а теперь и гражданство.
Иван Новиков, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Лица, приобретшие гражданство Республики Беларусь, выполнили предварительные условия, установленные национальным законодательством. В частности, постоянно проживали на территории нашей страны непрерывно в течение пяти лет с момента получения разрешения на постоянное проживание, имели законный источник дохода, соблюдали законодательство, вели законопослушный образ жизни, знают один из государственных языков Республики Беларусь.
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