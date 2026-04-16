Более 430 тыс. га земель за пятилетку – Леонид Заяц озвучил планы по мелиорации

Работа ведется комплексно: идут расчистка каналов, обновление дренажной сети, борьба с зарастанием и выравнивание водного баланса. Только за прошлый год в стране обработано более 110 тысяч гектаров. При этом фактические показатели превышают плановые: очищено свыше 8 тысяч километров каналов, от кустарника освобождены тысячи километров территорий, отремонтированы сотни гидротехнических сооружений.

С начала 2026 года в стране реализуется масштабная государственная программа «АПК будущего». Один из ее ключевых элементов – подпрограмма мелиорации. На ближайшую пятилетку запланировано привести в порядок более 430 тысяч гектаров земель. Речь идет не только о реконструкции существующих систем, но и о возвращении в сельхозоборот тех участков, которые десятилетиями оставались невостребованными.

Земля, которая кормит страну, сегодня требует не просто внимания, а точного расчета и стратегического подхода. Именно поэтому мелиорация в Беларуси становится не просто технической задачей, а вопросом продовольственной безопасности, устойчивости аграрного сектора и в конечном итоге экономической независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И результат этой работы выражается не только в цифрах. Обновленные земли уже переданы сельхозпредприятиям и используются для укрепления кормовой базы, роста урожайности и увеличения экспортного потенциала. Напомним, в 2025 году Беларусь впервые достигла рекордного уровня – около 10 миллиардов долларов экспорта продовольствия. Но сегодня задача еще шире. Речь идет о более эффективном использовании имеющихся ресурсов.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Стоит задача на сегодняшний день на период пятилетки (2026-2030 годов) провести комплекс мелиоративных мероприятий на площади 431 тысяча гектаров. Огромная площадь, понимая то, что каждую копейку сегодня необходимо считать, каждая копейка сегодня на учете. Предлагается с учетом требования Президента страны.

Оно объясняется тем, что есть высокобалльные земли, которые расположены на неосушенной земле. Позарастали кустами в результате определенных манипуляций. И эти земли необходимо ввести в сельскохозяйственный оборот. Потому площадь 431 тысяча, которая планируется на пятилетку, она будет выполнена. Только здесь мы перераспределим ресурсы, средства для того, чтобы вот эти высокобалльные земли, которые расположены практически во всех областях нашей республики, были вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Я считаю, что это под силу Республике Беларусь – силами мелиоративных организаций, силами предприятий, сельхозорганизаций ввести эти дополнительные земли.

Речь идет о принципиально новом подходе: не просто осваивать новые территории, а грамотно перераспределять ресурсы. В центре внимания так называемые высокобалльные земли. Когда-то они давали высокий урожай, но со временем оказались заброшены и заросли кустарником. Сегодня их возвращение в оборот – один из главных резервов роста.

По оценкам специалистов, таких участков в стране до 60 тысяч гектаров. Это реальный резерв для роста – без расширения сельхозугодий. При этом мелиорация – это еще и экономика. За предыдущую пятилетку на эти цели было направлено около 2 миллиардов рублей. Вложения уже дают отдачу: выручка профильных организаций выросла более чем в 2 раза, прибыль – в 3,5. Вырос и уровень заработной платы специалистов. В 2026 году на мелиорацию предусмотрено порядка 665 миллионов рублей. Задача не просто выполнить план (почти 95 тысяч гектаров), но и сэкономить ресурсы за счет более точного подхода. Фактически речь идет о переходе к интенсивному развитию. Когда каждый гектар земли работает на результат, а каждая вложенная копейка приносит отдачу. И в этом смысле мелиорация – уже не просто работа на земле, а основа, на которой строится будущее всей аграрной отрасли страны.