Премьер-министр Беларуси посетил Солигорскую птицефабрику

В Беларуси планируют вывести новую породу перепелов. Работу Солигорской птицефабрики и перспективы реализации инвестиционных проектов обсудили во время посещения предприятия премьер-министром Александром Турчиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году здесь при государственной поддержке была запущена современная производственная площадка по выпуску перепелиных яиц. Этот проект позволил предприятию выйти на новый уровень развития и расширить производственные возможности.

К концу 2026 года объем производства планируется довести примерно до 230 миллионов яиц. Особый акцент сделан на автоматизацию процессов. На предприятии внедрены системы автоматизированного сбора яиц, что позволяет существенно повысить эффективность производства. Также изменены технологии содержания.