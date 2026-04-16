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Премьер-министр Беларуси посетил Солигорскую птицефабрику

16 апреля 2026 16:59
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В Беларуси планируют вывести новую породу перепелов. Работу Солигорской птицефабрики и перспективы реализации инвестиционных проектов обсудили во время посещения предприятия премьер-министром Александром Турчиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году здесь при государственной поддержке была запущена современная производственная площадка по выпуску перепелиных яиц. Этот проект позволил предприятию выйти на новый уровень развития и расширить производственные возможности. 

К концу 2026 года объем производства планируется довести примерно до 230 миллионов яиц. Особый акцент сделан на автоматизацию процессов. На предприятии внедрены системы автоматизированного сбора яиц, что позволяет существенно повысить эффективность производства. Также изменены технологии содержания.

Премьер-министр Беларуси посетил Солигорскую птицефабрику-2

Владислав Дражин, начальник площадки №2 перепелиной фермы ОАО «Солигорская птицефабрика»:
Инновационность перепелиной фермы заключается в особенностях содержания птицы. Это клеточное или ярусное содержание, которое позволяет значительно экономить площадь для содержания птицы. И содержать птицу технологически правильно, то есть в чистоте и необходимом микроклимате.

Особое внимание на предприятии уделяется селекционной работе. Благодаря внедрению современных технологий срок определения пола птенца удалось сократить с 23 суток до одного дня. Для дальнейшего развития этого направления ведется строительство селекционно-генетического центра по разведению перепелов. Ввести объект в эксплуатацию планируется в ноябре 2028 года. Читайте здесь. 

# Александр Турчин # Предприятия Беларуси

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