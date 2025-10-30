Дворцу детей и молодёжи 60 лет! Узнали, какие направления творчества в топе у юных минчан

От авиамодельных кружков к робототехнике. От первых радиоконструкторов к умным дронам. Легендарному Дворцу детей и молодежи в этом году 60 лет. О том, какие направления сегодня в топе у юных минчан и как сделать первый шаг в большой науке, рассказал наш гость.

Артем Ржеутский, заведующий отделом центра технического творчества детей и молодежи:

Дворец сейчас поживает отлично. У нас как раз значимое событие – открытие нового центра технического творчества. То есть это наше структурное подразделение Дворца детей и молодежи именно для технического пространства. Дети там будут обучаться всевозможным техническим направлениям, спортивно-техническим и даже экологическим, научным.

Оборудования достаточно много нового, хотел бы даже перечислить новые направления, которых не было в техническом творчестве до этого момента. Научные направления – это химия, физика, биология, использование электронных приборов для проведения различных лабораторных опытов, также экология. Это разработка всех возможных умных домов, теплиц и прочего, то есть всех экологических проектов и доработка ныне существующих.

Самый большой спрос сейчас – это беспилотные летательные аппараты, IT, всевозможные направления и робототехника. Востребованы и старые направления, которые были, это судомоделирование. Как раз мы немножко его усовершенствовали за счет подводной робототехники.