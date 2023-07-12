«Голодным никто не останется». Чем накормят на «Славянском базаре» и в каких кафе можно расплатиться «васильками»?
Организаторы фестиваля «Славянский базар в Витебске» обещали накормить всех до отвала. Чем именно будут угощать, узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь руководителя службы питания на фестивале Виктории Глушаковой.
Александр Меженный, ведущий:
Насколько кухня «Славянского базара» будет ориентирована именно на национальные традиции?
Какие блюда будут готовить в кафе и ресторанах во время «Славянского базара»?
Виктория Глушакова, руководитель службы питания Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске:
Как же без нашего национального колорита?! У нас очень много в меню: и драники, и колдуны, и наши любимые белорусские клецки. Мы будем угощать всех гостей, чем-то новеньким удивлять. Мы так хотим, чтобы все попробовали наши национальные блюда и получили от этого колоссальное удовольствие. Мы очень стараемся.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Мы еще не попробовали, но слушаем и уже получаем удовольствие от названий и запахов, которые доносятся. Очень много ресторанов, красивых кафе, террас. Думаю, места хватит всем. Может, вы хотите отметить особенные места, где стоит что-то попробовать?
Виктория Глушакова:
Определенных мест я не могу назвать, потому что все кафе и рестораны города подошли очень ответственно к этому. Все готовились, разрабатывали новые меню, изюминки, фишки придумывали. Поэтому вас ждут во всех ресторанах и кафе нашего города.
Как изменится режим работы заведений на период проведения фестиваля?
Александр Меженный:
Давайте уточним режим работы. Во время «Славянского базара» время открытия и закрытия меняются?
Виктория Глушакова:
Конечно, меняются. К нам приезжают люди и с самого утра, и поздним вечером. Поэтому большинство точек питания готовы принимать даже круглосуточно наших гостей. Голодным никто не останется.
Александр Меженный:
Есть какое-нибудь фирменное блюдо «Славянского базара»? Например, чай васильковый.
Виктория Глушакова:
Да, в меню появляются разнообразные блюда с фестивальной ноткой. Это может быть и напиток, и какое-то блюдо с фестивальной тематикой. Каждая точка обязательно вас чем-нибудь удивит.
Александр Меженный:
Нет блюда, которое готовится только во время «Славянского базара»?
Виктория Глушакова:
Каждый ресторан разрабатывает индивидуальное блюдо, над ним работают, его дорабатывают в течение года, чтобы оно было изысканным и утонченным.
Александр Меженный:
Ищите драник фестивальный с васильковой ноткой.
Ольга Бурлакова:
Кстати, про васильки. Но васильки не простые, не цветочки, а про васильки как валюту. Если вдруг кто-то не был на фестивале «Славянский базар» и не знает, что здесь в обиходе интересная валюта – «васильки», которыми можно рассчитываться. Виктория, расскажите, подробнее.
Что такое «васильки» и где ими можно расплатиться?
Виктория Глушакова:
Это настоящие деньги, потому что они имеют определенную степень защиты. Рассчитываться ими можно по курсу 1:1 к белорусскому рублю больше чем в 30 объектах питания нашего города.
Александр Меженный:
Я помню юбилейный 10-й «Славянский базар», с тех пор приезжаю практически регулярно. И тогда «васильки» выдавались всем участникам фестиваля. Сейчас какие-то ограничения есть?
Виктория Глушакова:
Я не занимаюсь формированием списков, кто получает «васильки». Наши службы занимаются выдачей, а в базу, конечно, мы не вносим.
Ольга Бурлакова:
Артисты получают списки ресторанов и кафе, где можно рассчитаться «васильками»? Или есть какие-то опознавательные знаки?
Виктория Глушакова:
И опознавательные знаки есть на каждом кафе, что здесь можно расплатиться фестивальной валютой. Все сделано для удобства гостей.