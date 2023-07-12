«Голодным никто не останется». Чем накормят на «Славянском базаре» и в каких кафе можно расплатиться «васильками»?

Организаторы фестиваля «Славянский базар в Витебске» обещали накормить всех до отвала. Чем именно будут угощать, узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь руководителя службы питания на фестивале Виктории Глушаковой. Александр Меженный, ведущий:

Насколько кухня «Славянского базара» будет ориентирована именно на национальные традиции? Какие блюда будут готовить в кафе и ресторанах во время «Славянского базара»?

Виктория Глушакова, руководитель службы питания Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске:

Как же без нашего национального колорита?! У нас очень много в меню: и драники, и колдуны, и наши любимые белорусские клецки. Мы будем угощать всех гостей, чем-то новеньким удивлять. Мы так хотим, чтобы все попробовали наши национальные блюда и получили от этого колоссальное удовольствие. Мы очень стараемся. Ольга Бурлакова, ведущая:

Мы еще не попробовали, но слушаем и уже получаем удовольствие от названий и запахов, которые доносятся. Очень много ресторанов, красивых кафе, террас. Думаю, места хватит всем. Может, вы хотите отметить особенные места, где стоит что-то попробовать? Виктория Глушакова:

Определенных мест я не могу назвать, потому что все кафе и рестораны города подошли очень ответственно к этому. Все готовились, разрабатывали новые меню, изюминки, фишки придумывали. Поэтому вас ждут во всех ресторанах и кафе нашего города. Как изменится режим работы заведений на период проведения фестиваля?

Александр Меженный:

Давайте уточним режим работы. Во время «Славянского базара» время открытия и закрытия меняются? Виктория Глушакова:

Конечно, меняются. К нам приезжают люди и с самого утра, и поздним вечером. Поэтому большинство точек питания готовы принимать даже круглосуточно наших гостей. Голодным никто не останется. Александр Меженный:

Есть какое-нибудь фирменное блюдо «Славянского базара»? Например, чай васильковый. Виктория Глушакова:

Да, в меню появляются разнообразные блюда с фестивальной ноткой. Это может быть и напиток, и какое-то блюдо с фестивальной тематикой. Каждая точка обязательно вас чем-нибудь удивит.

Александр Меженный:

Нет блюда, которое готовится только во время «Славянского базара»? Виктория Глушакова:

Каждый ресторан разрабатывает индивидуальное блюдо, над ним работают, его дорабатывают в течение года, чтобы оно было изысканным и утонченным. Александр Меженный:

Ищите драник фестивальный с васильковой ноткой. Ольга Бурлакова:

Кстати, про васильки. Но васильки не простые, не цветочки, а про васильки как валюту. Если вдруг кто-то не был на фестивале «Славянский базар» и не знает, что здесь в обиходе интересная валюта – «васильки», которыми можно рассчитываться. Виктория, расскажите, подробнее. Что такое «васильки» и где ими можно расплатиться?

Виктория Глушакова:

Это настоящие деньги, потому что они имеют определенную степень защиты. Рассчитываться ими можно по курсу 1:1 к белорусскому рублю больше чем в 30 объектах питания нашего города. Александр Меженный:

Я помню юбилейный 10-й «Славянский базар», с тех пор приезжаю практически регулярно. И тогда «васильки» выдавались всем участникам фестиваля. Сейчас какие-то ограничения есть?