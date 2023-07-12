«Отношения развиваются во всех сферах». Наталья Кочанова встретилась с послом Кыргызстана

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в создании совместных производств и предприятий с Кыргызстаном. Об этом заявила Наталья Кочанова на встрече с послом Кыргызской Республики в Беларуси Эрмеком Ибраимовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30-летние дипломатические отношения двух стран приобретают все более разносторонний характер. Курс – на широкое развитие торгово-экономического сотрудничества. Белорусская продовольственная продукция уже успешно зарекомендовала себя среди киргизских потребителей. В планах – наладить и производство нашей техники в Кыргызстане, в частности лифтов, городского транспорта и сельскохозяйственных машин.

Эрмек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Беларуси:

Отношения развиваются во всех сферах. Можно похвастаться достижениями в торговле. В прошлом году мы впервые превысили 100-миллионный рубеж. Казалось бы, цифры небольшие, но, учитывая тот факт, что между нашими странами достаточно большое расстояние, это хорошее достижение. А если говорить в относительных цифрах, отдельно экспорт и импорт вырос в одном случае на 150 %, в другом – более чем на 200 %. Другими словами, тенденции самые что ни на есть положительные, мы находим друг друга и постепенно наращиваем наш товарооборот.