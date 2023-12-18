Движение без боли. В Беларуси начали проводить операции с отечественными эндопротезами

Новости Беларуси. Движение без боли. Белорусские хирурги начали проведение операций по эндопротезированию коленного сустава белорусского производства. Первых пациентов прооперировали на минувшей неделе в Минске, сегодня их уже готовят к периоду реабилитации. Качество отечественного эндопротеза не уступает импортным аналогам, а по некоторым характеристикам превосходит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Сидоренко собирала отзывы об уникальной медицинской альтернативе под брендом «Зроблена ў Беларусi».

Этого события белорусские медики ждали пять лет. Именно столько времени понадобилось на разработку и производство собственного эндопротеза коленного сустава. Первые партии импортозамещающего продукта поступили в медицинские клиники в начале декабря. Количество пациентов, которые получили шанс ходить без боли, увеличивается ежедневно.

Станислав Третьяк, заместитель главного врача по травматолого-ортопедической помощи 6-й городской клинической больницы Минска:

В этом году мы участвовали в испытаниях данного эндопротеза. Мы предложили определенные пожелания, как врачи травмотологи-ортопеды, в том числе для установочного инструментария. Данные предложения были активно внедрены в жизнь. И уже в декабре мы получили первую партию эндопротезов. На прошлой неделе мы уже прооперировали двух пациентов. Но это только начало. В ближайшее время ожидается еще одна поставка для нашей клиники. Поэтому, я думаю, мы будем наращивать объемы, что касается использования именно отечественных эндопротезов.

Опыт по проведению подобных операций в республике накоплен большой. Но до этого их выполняли с применением импортных эндопротезов. Цена кусалась, да и поставку медицинского изделия приходилось ждать порой до четырех месяцев. Сегодня время отечественных разработок. Качественные характеристики белорусских эндопротезов не уступают, экономится и время оснащения клиник необходимым инструментарием, а это главное в оказании ортопедической помощи населению. Для проведения активных медицинских манипуляций создается целый комплекс действенных мер.

Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Обновлена материально-техническая база более чем на 3 миллиона рублей. Закуплены рентгеновские C-дуги, хирургические наборы, пилы, хирургические дрели. Материально-техническая база готова к тому, чтобы восполнять ту потребность, которая на сегодняшний момент необходима для оказания помощи пациентам данного профиля.

Белорусские эндопротезы можно получить бесплатно в порядке очереди по направлению врача. Прооперированных пациентов пока немного. В числе первых Мария Ивановна Жаврид. 84-летняя женщина жила с болью в коленном суставе почти 10 лет. А уже сегодня, спустя всего несколько дней после эндопротезирования, готовится к выписке и этапу реабилитации.

Мария Жаврид:

Боли были страшные – суставы разрушены и их нету там. Кость трется об кость, и хоть на стенку лезь – такие боли. А теперь все прекрасно. Наши ведь тоже делают, чтобы было людям хорошо. Значит, все будет хорошо.