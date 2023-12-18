Белорусская пушнина. Секреты производства эксклюзивных отечественных меховых изделий

Новости Беларуси. Белкоопсоюз выходит на рентабельную работу в звероводческой отрасли. Потребительская кооперация – лидер на внутреннем рынке по производству пушнины. На долю зверохозяйств системы приходится свыше 95 % производства по республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О белорусском мехе подробнее в материале Дианы Головач.

Белкоопсоюз занимается производством меха на всех этапах: от выращивания пушных зверей до пошива и реализации готовых изделий. Благодаря модернизации производства и современным технологиям, белорусская меховая индустрия входит в первую десятку рейтинга ведущих производителей. Несмотря на то, что многие процессы автоматизированы, есть и те, в которых без людей не обойтись. Например, в выращивании норок 70 % – это ручной труд.

Элла Костюкевич, ведущий зоотехник Молодечненского сельхозотделения УП «Белкоопмех»:

Ручной труд задействован в проведении гонок, отсадки, кормления основного стада. Если не будет ручного труда, то выхода, который мы планируем, попросту не может быть. Зверя нужно подготовить и вывести на нужный уровень по упитанности.

В зверохозяйствах Белкоопсоюза выращивают норку девяти расцветок. Самая популярная – белая. Во многом благодаря заботе и кропотливой работе людей, а также соблюдению технологических процессов белорусская пушнина обладает высочайшим качеством. Что делает отечественный мех востребованным не только в Беларуси, но и далеко за пределами. Сегодня ключевым партнером является Китай.

Татьяна Адамина, начальник цеха по первичной обработке шкурок УП «Белкоопмех»:

В данное время у нас в цеху находится около 100 тысяч меха, которое поступило к нам из всех зверохозяйств Белкоопсоюза. Отличное качество. Хороший размер, который соответствует мировым стандартам. Основным покупателем является Россия, но и 20-30 % меха идет на Китай. С Китаем мы сотрудничаем уже очень давно – это наш надежный покупатель.

Дмитрий Бондич, первый заместитель генерального директора УП «Белкоопмех»:

Наш цех GNL сделал заявку в этом году на большой заказ. Ожидается, что в наших магазинах появится очень много именно нашей, белорусской норки, которая пошита нашими мастерами. Они занимают одни из первых мест на последних выставках, которые проходили в Российской Федерации. У нас есть все возможности занять достойную нишу по выращиванию меха норки. Все предпосылки к этому есть. Осталось только время и наше трудолюбие.

Модницы знают, что в дизайн-центре Белкоопсоюза можно найти самые красивые и эксклюзивные меховые изделия. Тут разработан широкий модельный ряд. Классика и новинки коллекций представлены в фирменной сети «Королевство меха» и крупных торговых центрах столицы. Можно купить не только готовые изделия, но и пошить на заказ. Дизайнеры также предлагают и аксессуары из меха. От сумочек до головных уборов.

Жанна Денисман, заведующая фирменным магазином «Королевство меха»:

В нашем магазине представлены изделия, которые сшиты из норки собственного производства. Из всех цветов, которые представлены на зверохозяйствах, шьются наши изделия. В этом году очень пользуются популярностью в основном два цвета: пастель и «жемчуг».