«Город отнимает силу». Подвержены ли прокрастинации жители сельской местности?

Когда впереди намечаются очень важные дела, почему-то именно в этот момент многие вспоминают о том, что нужно подобрать новый комплект зимней резины или упаковать комплект снастей. Главное, чтобы отложить нужное дело на какой-то неопределенный срок. В современном мире это называется прокрастинация. О том, что это такое и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Если все-таки депрессия у человека может произойти ввиду каких-то форс-мажорных обстоятельств – что-то случилось, он может перенастроиться на какую-то негативную волну. То вам не кажется, что прокрастинация как болезнь современного мира, где люди избавляются от большого количества обязанностей – это болезнь просто городского жителя? Человек, который живет в сельской местности, которому каждый день стабильно нужно делать важные дела, у него прокрастинации быть не может?