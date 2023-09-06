«Город отнимает силу». Подвержены ли прокрастинации жители сельской местности?
Когда впереди намечаются очень важные дела, почему-то именно в этот момент многие вспоминают о том, что нужно подобрать новый комплект зимней резины или упаковать комплект снастей. Главное, чтобы отложить нужное дело на какой-то неопределенный срок. В современном мире это называется прокрастинация. О том, что это такое и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Если все-таки депрессия у человека может произойти ввиду каких-то форс-мажорных обстоятельств – что-то случилось, он может перенастроиться на какую-то негативную волну. То вам не кажется, что прокрастинация как болезнь современного мира, где люди избавляются от большого количества обязанностей – это болезнь просто городского жителя? Человек, который живет в сельской местности, которому каждый день стабильно нужно делать важные дела, у него прокрастинации быть не может?
Дмитрий Чернышевич, психолог:
Да, некогда думать об этом, правда?
Сергей Парчевский:
Да.
Дмитрий Чернышевич:
Я скажу так, что иногда и сельскому жителю, когда нет времени думать, он тоже занимается прокрастинацией. Собственно говоря, мы можем выполнять какие-то действия, но в то же самое время находиться в этой самой прокрастинации.
Денис Северов, магистр психологии:
Очень часто лень, прокрастинация связана с тем, что мы не видим четкого смысла, что получим, когда достигнем этой цели. Если мы можем понять этот механизм и обмануть наш мозг, как будто бы его немножко предвосхитить. Дать возможность ему потрогать вот это вкусное, ценное, важное, то тогда мы сможем с помощью этой схемы замотивировать себя на дальнейшее движение.
Анастасия Кудрук, энергопрактик, художник, массажист:
Насчет людей в городе. Действительно, как звучала фраза в одном из известных фильмов: город отнимает силу. Действительно, город очень много забирает нашего внимания – это постоянная реклама, постоянные звуки, свет. Действительно, человеку необходимо вот это умение гармонизироваться, сонастраиваться. Тогда человек будет в ресурсе и энергии что-то делать, не будет впадать в это состояние.
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