Две недели жители деревни под Могилевом добывают воду из снега! Куда смотрит местная власть?

Новости Беларуси. Целая деревня в Могилёвской области живёт без воды. Старая скважина вышла из строя, а новой пока не предвидеться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже вторую неделю не зарастает народная тропа к колодцу в деревне Бесчинье Чаусского района. В деревне Бесчинье около сотни домов. И на всех один колодец. А вот добираться до него не меньше километра.

Наталья Купреева:

Ту воду пить нельзя. Она страшная, рыжая. Если бы вы подъехали вечером и посмотрели какая тут очередь около колодца. На самом дне, люди уже песок достают.

Две недели назад из кранов в домах сельчан пропала вода. Водонапорная скважина вышла из строя. Ждали — починят. Но то техники нет, то рабочих.

Лариса Ляпич:

Мы бы уже выкопали руками. Женщины бы уже сами собрались и выкопали этих несчастных 80 сантиметров. Трактора у них нет, трактор на объекте, так а нам что делать? Все чиновники сидят в тепле, а нам что?

Колхозная бочка с водой в деревню приезжала всего пару раз. Но на всех воды не хватает. Местная жительница, Лариса Ляпич, драгоценные капли добывает дедовским способом.

Лариса Ляпич:

Вот в хозяйстве воды нет, дорога задуло. Снегу на газу натоплю, с ведра - 2 литра воды. Снег топили, а что делать?

Старая скважина отжила свой век уже давно. Срок эксплуатации закончился 10 лет назад. Так что неожиданностью выход из строя системы никак не назовешь. Но вот парадокс — новой скважины в Бесчинье так и не предвидится.

Александр Пуховский, председатель СПК «Мирный»:

Эта скважина старая, она временно законсервирована. Надежды есть на то, что мы будем получать с нее воду, но все-таки придется пробивать новую скважину.

Сергей Зайцев, главный инженер Чаусского УКП «Жилкомхоз»:

Будем пробовать включать в программу на следующий год, в программу «Чистая вода». Но как это все будет реализоваться – вопрос финансирования.

Сельчане с нетерпением ждут воды в кранах. Но санки и бочки далеко не прячут. С таким подходом власти к делу надежды на постоянное водоснабжение у них нет. И дорожка к колодцу пока не «зарастает».