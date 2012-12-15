Минчанам будут продавать елки по 1 миллиону

Новости Беларуси. В Минске 22 декабря откроются полторы тысячи ёлочных базаров.

Вадим Гурленя, продавец:

Ассортимент идет по размерам, от метра до 2,5 метров, по ценовому диапазону будет от 117 тысяч и заканчивая миллионом.

Андрей Минкевич, директор УП «Бровки Минскзеленстроя»:

Определенный сегмент рынка и людей, которые хотят заниматься живой елкой в кадке, чтобы высадить. Много людей заинтересовались и с удовольствием приезжают как сюда на питомник, так и в магазины Минска.

В трендах ёлочных украшений в этом году европейские мотивы. Сочетание двух цветов и немного блестящей мишуры. Выглядеть как ёлка, в этому году дереву не модно. Шары не должны прятать естественную красоту дерева.

Ученые доказали, что синтетические ели наносят вред экологии при утилизации, не меньше, чем вырубленная настоящая. Поэтому белорусы всё же стремятся заполучить живое дерево. Зачастую, нарушая закон.

Андрей Кузьмич, начальник отдела земель и ландшафтов министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Штраф за незаконную порубку новогодней ели в лесном фонде составляет от 5 базовых величин до 50 базовых величин.

Рейды проводят ежедневно не только в лесах, но и на трассах. На деревья в горшках так что тоже лучше иметь чек об оплате.