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Купить со скидками подарки, сувениры, глинтвейн и сладости в новогоднюю ночь в Минске можно будет до 4 утра

15 декабря 2012 15:03
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Новости Минска. В столице официально стартовали новогодние мероприятия. Одно из них — «Калядны кiрмаш». Он развернул ярмарочные ряды в центре Минска.

С этого дня и до середины января широкомасштабные рождественские ярмарки будут проходить на двух площадках - на Октябрьской площади и возле Дворца спорта.

Здесь принимают покупателей ярмарочные ряды из деревянных домиков, где можно  купить со скидками новогодние подарки, сувениры, глинтвейн и сладости. Работать ряды будут ежедневно с 12 до 20 часов. «Кірмаш» будет открыт даже в новогоднюю ночь до 4 часов утра.

Помимо праздничной торговли на площадках представляют разнообразные культурно-развлекательные программы. Творческие коллективы столицы проводят благотворительные акции, новогодние утренники и представления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере торговли

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