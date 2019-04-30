Две недели из кранов минчан тёк кипяток: как журналисты СТВ сделали работу ЖЭСа и милиции

Окатило кипятком! Жители пятиэтажки по улице Янки Мавра уже вторую неделю живут, как рядом с гейзером! Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» расследуют ЧП с прорвавшейся трубой, которое случилось в одной из квартир на верхнем этаже – с тех пор ЖЭС перекрыл холодную воду по стояку. После этого ситуация повисла в воздухе – ведь владелец злополучной квартиры в доме не живёт, а без него зайти и исправить ситуацию невозможно.

Наталья Гавриленя, жительница дома по ул. Я. Мавра:

В отсутствие хозяина квартиру вскрыть не могут и, соответственно, устранить само затопление. В квартирах 12 человек, четверо из них – дети. Мы вынуждены перерасходовать горячую воду, для того, чтобы какие-то условия для жизни у нас были.

С тех пор Наталья спасается, как может – горячую воду охлаждает в кастрюлях и тщательно оберегает маленького сына от ожогов. Женщина стала жаловаться во все инстанции, но везде лишь разводили руками. Наталья Гавриленя:

Со мной разговаривал главный инженер. Сказал, что мы придем, посмотрим. Никто не пришёл, не посмотрел. У нас здесь на стенах пошли трещины, остались затёки, составили акт о затоплении. И вот, ищем собственника! Соседи по дому не находят места, ведь хозяин квартиры, поставившей весь дом на уши, давно переехал жить в деревню. В городские апартаменты мужчина приезжает, в лучшем случае, раз в год. Как долго продлится жизнь с кастрюлями и тазиками, ответить не может никто.

Андрей Черепок, житель дома по ул. Я. Мавра:

Ни приготовить есть, ни постирать, и санузлом не воспользоваться. Приходится воду набирать и остужать её, чтобы в дальнейшем пользоваться ею. Написали заявление директору ЖЭС, он уже – в милицию, а милиция – в прокуратуру, но пока никто никакого ответа дать не может и все молчат. Съёмочная группа нашей программы направляется в ЖЭС, чтобы узнать одну-единственную вещь: когда из кранов жильцов дома перестанет лить кипяток. В инстанции категоричны – без разрешения милиции коммунальщики переступить порог злополучной квартиры не имеют права.

Николай Шумилин, начальник ЖЭС № 54 г. Минска:

Обращались в прокуратуру по вскрытию этой квартиры, пока прокуратура на вскрытие квартиры разрешение не дала. Милиция нам дала три адреса, нашли жильца, он проживает в Червенском районе, находится в неадекватном состоянии. Юристы, услышав про драму с кипятком, советуют жильцам для начала написать заявление на перерасчёт воды.

Александр Костюкевич, юрист:

Администрация должна обеспечить подвод холодной воды. Это водовозы – специальная техника, которая должна круглосуточно находиться на придомовой территории. В данном случае, не был даже обеспечен подвоз холодной воды, что является нарушением. Первым делом, что хотелось бы посоветовать: предпринимаем все мери к розыску владельца жилого помещения. Без его воли проникновение в жилое помещение запрещено. Это гарантировано Конституцией. Корреспондент нашей программы берет спасение утопающих в кипятке в свои руки. Получив контакты участкового в деревне, где проживает неуловимый хозяин, пытаемся выйти на след беглеца.

Павел Шинкевич, участковый инспектор милиции отдела внутренних дел Червенского райисполкома:

Никаким я делом не занимаюсь. Попросили посмотреть: живёт человек или не живёт. Общался с населением, люди сказали, что у него там дачный дом, он выращивает домашних животных, козы там у него, ну, домашний скот. Я лично с дедом этим не знаком. И говорят, что он уже немного не в себе. И никогда его не видел. Мне звонила какая-то девушка из ЖЭС. Вы не представляете, сколько мне звонит людей просто пообщаться, спросить как то да сё. Мне позвонила девушка из ЖЭС и говорит, там где-то в городе Минске прорвало воду. У меня ж нет оснований везти его в Минск, правда? Корреспондент СТВ:

А если ЖЭС напишет письмо, вы его можете как-то сюда доставить? Павел Шинкевич:

А на каком основании? Корреспондент СТВ:

Основания – то, что 12 квартир находятся по его вине без воды. Павел Шинкевич:

Давайте я приеду, заберу вас и отвезу в Могилёвскую область. Потому что мне так захотелось, потому что у меня есть погоны, да?

Попытка номер два: дозваниваемся в сельсовет. Там контактов хозяина не оказалось. Корреспонденты нашей программы связываются с соседями. И о чудо: те тотчас передают трубку мужчине. Александр в шоке: никто, кроме журналистов, ни разу не пытался с ним связаться. Александр Дыриков, владелец квартиры:

Алло. Слушаю. Корреспондент СТВ:

Александр Никифорович, здравствуйте. Скажите, у Вас же квартира на Янки Мавра есть. Она на Вас зарегистрирована? Александр Дыриков:

Это моя квартира. Корреспондент СТВ:

Прорвало трубу, и не может никто к Вам в квартиру попасть. Александр Дыриков:

А как это – прорвало трубу, если там уже 5 лет делают ремонт? Мусолили, мусолили... И так, что прорвало трубу!