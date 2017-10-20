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Две квартиры в собственности: нужно ли платить налог на недвижимость?

20 октября 2017 18:35
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Новости Беларуси. Советы юриста в программе «Добро пожаловаться».

Вопрос:  
Придётся ли мне платить налог на недвижимость, если имею в собственности две квартиры, одна из которых находится в Гомеле, а вторая – в Логойске?

Елена Мойсейчик, юрист:
Если в собственности есть две квартиры, расположенные на территории Республики Беларусь, то в отношении одной из них Вы являетесь плательщиком налога на недвижимость.

С какой именно из двух квартир уплачивать налог на недвижимость, заявитель решает сам.

Для этого необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства и написать заявление, в котором указать находящиеся в собственности квартиры, а также квартиру, в отношении которой налоговым органом будет предоставлена льгота по уплате налога.

# общество # Елена Мойсейчик # Консультация юриста

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