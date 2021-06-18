Два участка откроют в Минске для голосования на выборах президента Ирана

18 июня в Иране состоятся 13-е президентские выборы. Граждане Исламской Республики, временно находящиеся или проживающие в Беларуси, смогут отдать свой голос в поддержку кандидата в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории нашей страны будут открыты два участка для голосования. Один из них в иранском посольстве, второй – в Белорусском государственном медицинском университете. Участки будут работать с 8:00 до 20:00.

На пост баллотируются семь кандидатов, одобренных ранее Советом стражей конституции страны. Нынешний глава государства Хасан Рухани в выборах не участвует.