Два рыбака утонули в Минской области в 2023-м. Как МЧС и ОСВОД предупреждают несчастные случаи на льду?

Новости Беларуси. В Минской области с начала года утонули два рыбака. С целью профилактики в каждом районе сотрудники МЧС совместно с ОСВОД проводят профилактические рейды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, водоемы Клецка спасатели патрулируют совместно с молодежным отрядом охраны правопорядка. Их главная цель – профилактика. Особое внимание – рыбакам. Активисты напоминают любителям активного отдыха о правилах безопасности, ведь собственная жизнь и здоровье дороже улова. Такие рейды проводятся регулярно, особенно они актуальны в то время, когда лед только начинает «браться» или когда уже подтаивает. Именно в эти периоды несчастные случаи на водоемах происходят чаще.

Виталий К улик , н ачальник Клецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям: Этой зимой наблюдаются перепады температуры, из-за чего лед стал хрупким, рыхлым и представляет собой особую опасность. Выходя на лед, необходимо убедиться в его прочности, взять с собой средства спасения.

Рассказываем рыбакам, что нужно носить спасательные жилеты, чтобы учитывать погодные условия при выходе на лед.

Я считаю, что мы должны проводить такие мероприятия, чтобы было меньше несчастных случаев.

Напомним, в Клецком районе действует запрет выхода на лед. Отметим, такое распоряжение принимается, если его толщина составляет менее 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния.