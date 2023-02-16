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Школа №1 Любани победила в городских соревнованиях по волейболу. Как проходит подготовка к турнирам?

16 февраля 2023 13:41
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Новости Беларуси. Команда волейболистов из средней школы № 1 Любани победила на городских соревнованиях среди учебных заведений райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школа №1 Любани победила в городских соревнованиях по волейболу. Как проходит подготовка к турнирам?-1

Награда не первая. Сейчас спортсмены усердно готовятся к очередному турниру, уже районному этапу среди школьников. Соревнования запланированы на конец февраля. Интенсивные тренировки проходят несколько раз в неделю, что позволяет до автоматизма довести действия игроков на площадке.

Сейчас в секции занимаются около 30 ребят. Все игроки с хорошей физической подготовкой, отличной координацией и растяжкой.

Школа №1 Любани победила в городских соревнованиях по волейболу. Как проходит подготовка к турнирам?-4

Ирина Галова, учитель средней школы № 1:
Ходят ребята не только из нашей школы, но и из других школ нашего района, города. Мы по субботам работаем, мы работаем и два раза в неделю здесь, в школе, поэтому зал полон. На секцию к нам ходят ребята из 5-11 классов, но большая часть ребят составляют 5-8 классы, потому что это возраст, который чаще всего ездит на соревнования.

Школа №1 Любани победила в городских соревнованиях по волейболу. Как проходит подготовка к турнирам?-7

Всего в учреждениях образования Минской области открыто свыше 1 100 объединений по интересам физкультурно-спортивного профиля. Почти 60 специализированных классов. Четыре из них – по волейболу.

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# Спортивные соревнования # общество # Ирина Галова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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