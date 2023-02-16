Школа №1 Любани победила в городских соревнованиях по волейболу. Как проходит подготовка к турнирам?

Новости Беларуси. Команда волейболистов из средней школы № 1 Любани победила на городских соревнованиях среди учебных заведений райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Награда не первая. Сейчас спортсмены усердно готовятся к очередному турниру, уже районному этапу среди школьников. Соревнования запланированы на конец февраля. Интенсивные тренировки проходят несколько раз в неделю, что позволяет до автоматизма довести действия игроков на площадке.

Сейчас в секции занимаются около 30 ребят. Все игроки с хорошей физической подготовкой, отличной координацией и растяжкой.