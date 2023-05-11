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Уберут в квартире и даже прочтут стихи. Вот как минские соцработники помогают нуждающимся

11 мая 2023 12:21
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Здравствуйте, Анна Николаевна! Социальный работник. Я прихожу к Анне Николаевне каждую неделю: понедельник, среда и пятница. О времени мы договариваемся заранее.  

Уберут в квартире и даже прочтут стихи. Вот как минские соцработники помогают нуждающимся-1

Это Данута, она социальный работник. Ежедневно помогает нуждающимся. На такую поддержку могут претендовать многодетные семьи, инвалиды, пожилые люди. Какие именно льготы и программы доступны, можно узнать в центре социального обслуживания.  

Уберут в квартире и даже прочтут стихи. Вот как минские соцработники помогают нуждающимся-4

Ольга Другаль, директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:  
В контакт-центр может обратиться любой житель столицы, у которого есть вопрос по социальным услугам. Это не только инвалиды и пожилые, а также их родственники, которым интересно, на какую помощь они могут рассчитывать, какими услугами могут воспользоваться.  

Уберут в квартире и даже прочтут стихи. Вот как минские соцработники помогают нуждающимся-7

Специалисты контакт-центра ежедневно консультируют белорусов по вопросам пенсий, выплат, льгот, помощи. И рассказали, с какими же вопросами к ним обращаются чаще всего.  

Ольга Другаль:  
Контакт-центр начал функционировать 1 декабря прошлого года, и за этот период мы получили более 3 000 звонков, оформили более 120 заявок. В основном, топ вопросов – это предоставление пенсии, пособия, государственная адресная социальная помощь, материальная помощь. Вопросы предоставления услуг социального работника, сиделки, устройство безбарьерной среды.  

Уберут в квартире и даже прочтут стихи. Вот как минские соцработники помогают нуждающимся-10

Так, например, помощь в быту чаще всего необходима пожилым одиноким людям. За ними закрепляют работника, который добросовестно и с заботой относится к своему возрастному другу. Сегодня Данута помогала с домашними хлопотами Анне Николаевне – бывшей учительнице русской литературы.  

Уберут в квартире и даже прочтут стихи. Вот как минские соцработники помогают нуждающимся-13

Данута Никишина, социальный работник отделения срочного социального обслуживания ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска»:  
У Анны Николаевны я произвожу уборку помещения. Уборку комнаты, кухни, коридора и санузла. Также ей необходимы визиты к врачам.  

Уберут в квартире и даже прочтут стихи. Вот как минские соцработники помогают нуждающимся-16

Подопечные для Дануты становятся не просто частью работы, но, если можно так сказать, членами семьи. Они разговаривают на разные темы, дают друг другу советы, делятся самым сокровенным. Часто женщина даже задерживается вне рабочего времени у своих подопечных.  

Данута Никишина:  
Работа мне нравится, поэтому я без труда остаюсь и помогаю. Мои подопечные – люди очень интересные. Они любят не только, чтобы им помогали в физическом труде. Но и творчество любят. И они просят, чтобы я нашла в интернете музыку их молодости. Некоторые очень удивляются, откуда я взяла такой волшебный телефон. 

Кроме того, Данута даже рассказывает стихи и поет песни для своих возрастных друзей.  

Уберут в квартире и даже прочтут стихи. Вот как минские соцработники помогают нуждающимся-19

На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и Вечный огонь зажигает.  

В день у Дануты в расписании посещение 3-4 человек. И к каждому из них она приходит с добром и помощью. Узнать, на какую социальную поддержку можете рассчитывать вы или ваш родственник, можно по телефону 139.  

# Социальная помощь # общество # Ольга Другаль # Диана Лещенко # Фотофакт

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