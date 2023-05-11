«Учёные против нацизма»: в Беларуси прошла встреча участников проекта

Новости Беларуси. Будущее за молодежью, но воспитать ее – задача учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 мая в Беларуси прошла встреча участников международного проекта «Ученые против нацизма». О самых актуальных вопросах преподавания истории говорили педагоги и студенты из Беларуси, России, Донецка, Херсона и Казахстана.

Просветительский проект стартовал в январе 2023 года и уже успел о себе заявить. Участники проводят семинары и конференции, реализуют значимые научные проекты. Результат одного из них представили на сегодняшней встрече. Ученые провели масштабное исследование: сравнили учебники истории порядка 17 стран прошлого и текущего веков.

Ирина Суворова, профессор ПетрГУ, директор гуманитарного инновационного парка:

Мы исследовали в диахронном аспекте, проверяя рабочую гипотезу нашего научного исследования о редукции объема содержания школьных учебников истории на тему Второй мировой войны в XXI веке по сравнению с XX веком. Что, в свою очередь, редуцировало и угрозу нацизма и неонацизма в нашем современном обществе. Наша рабочая гипотеза после проведенного научного исследования подтвердилась.