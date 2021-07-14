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Зампредседателя Военно-научного общества Беларуси: в этой войне разрешено всё, что запрещено здравым смыслом

14 июля 2021 13:49
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Новости Беларуси. Уничтожение военных объектов, убийства и покушения. Шокирующие подробности планируемых в Беларуси зверств, а также детали спецоперации КГБ по устранению террористических ячеек 13 июля показали в фильме «Террор 20/21» на телеканале ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зампредседателя Военно-научного общества Беларуси: в этой войне разрешено всё, что запрещено здравым смыслом-1

Сейчас все фигуранты, которые состояли в радикальном Telegram-чате, задержаны и дают показания. О незаконной деятельности руководителя этого канала с ником «Дис» (он же гражданин Германии Хоффман) было уведомлено посольство Германии, а также литовские и американские дипломаты – о роли Ольги Карач. Ответа на запросы до сих пор нет.

Зампредседателя Военно-научного общества Беларуси: в этой войне разрешено всё, что запрещено здравым смыслом-4

Владимир Макаров, заместитель председателя Военно-научного общества Беларуси:
Очень маловероятно, что мы получим адекватный ответы, потому что, к сожалению, на Западе и в Украине к власти пришли наследники коллаборантов. К власти пришли те, кто пытается реализовать нереализованный блицкриг 1941 года. Ряд военных ученых рассматривает события, которые произошли у нас в прошлом году (и до сего времени), как реализацию так называемой американской стратегии «серых зон» операционных направлений. Главный принцип, например, терроризма, международного терроризма, который стал определением, и методы, которые используются, – в этой войне разрешено все, что запрещено Женевскими конвенциями, все, что запрещено здравым смыслом, все, что запрещено так называемым гуманитарным правом или правом войны.

Зампредседателя Военно-научного общества Беларуси: в этой войне разрешено всё, что запрещено здравым смыслом-7

Беларусь планирует поднять вопрос о подходах отдельных стран в вопросах борьбы с терроризмом на ближайшем заседании Совета безопасности ООН.

# Национальная безопасность # общество # Владимир Макаров # Денис Хоффман # Ольга Карач # Фотофакт

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