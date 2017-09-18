Минский нарколог: алкоголизм стал развиваться быстрее

Новости Беларуси. О стадиях алкоголизма рассказали в программе «Большой город».

Александр Алишевич, и.о. главного врача УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

В учебниках, по которым я учился, было написано приблизительно так: с момента начала систематического употребления должно пройти – для того, чтобы развилась первая стадия зависимости – примерно 4-5 лет.

Потом ещё 5-10 лет, чтобы вторая стадия.

Всего три стадии. И там уже, с большей вариабельностью – до третьей стадии. Третья стадия заканчивается – если человек остаётся жив физически, то она приводит уже к той же деменции. То, что мы наблюдаем сейчас – значительно быстрее. С чем это связано – трудно сказать.