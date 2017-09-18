Бокал красного вина каждый день – полезно или вредно?

Новости Беларуси. Правда ли, что красное вино в малых дозах не опасно для организма, рассказали в программе «Большой город».

Александр Алишевич, и.о. главного УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

В красном вине, действительно, содержатся микроэлементы, которые конкурируют с радиоактивными для того, чтобы занять свою нишу и встроиться внутрь организма. Конечно, пусть лучше встроится тот, который в красном вине, чем радиоактивный. Это – правда.

Вопрос только вот – какое количество нужно выпить, чтобы это стало значимым для здоровья.

Вот здесь для меня всё однозначно – количество несоизмеримо с тем, чтобы это было безопасно для всего остального здоровья, прежде всего, психического. Я лично – сторонник того, чтобы с спиртным не сталкиваться. Обоснование – прежде всего то, что любое количество алкоголя вызывает увеличенную, повышенную, более значимую гибель нейронов.