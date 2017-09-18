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«Если только один – на 25%, если двое, то уже на 50%»: как наследственность влияет ли на появление алкоголизма?

18 сентября 2017 16:14
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Новости Беларуси. Есть ли генетическая предрасположенность к алкоголизму, рассказали в программе «Большой город».

Александр Алишевич, и.о. главного врача УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
К сожалению, это – правда. Прямые родственники: отец, мать, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка – к сожалению, передают предрасположенность к этому заболеванию.  Не само заболевание, а предрасположенность.

Чем больше таких родственников, тем выше риск.

Если только один из них, то это, примерно, на 25%. Если двое, то уже на 50%. Часто, не скажу, что всегда, но часто вместе с этой предрасположенностью ещё передаётся первоначальная устойчивость, лучшая работа ферментов, перерабатывающих алкоголь. То есть, человек выпивает больше других и остаётся при этом вменяемым. И это придаёт им какой-то дополнительный импульс продолжать в том же духе, по нарастающей. 

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# общество # Консультация врача

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