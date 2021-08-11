«Это ещё раз доказывает, что женщины могут всё». Рассказываем о белоруске, которая работает на комбайне вместе с мужем

Новости Беларуси. Женщина и жатва. Еще одна героиня, которая разрушает стереотипы, в новом выпуске проекта «Белорусская SUPER женщина». Помощница комбайнера Анастасия Королева своим нелегким трудом опровергает понятие «не женское это дело». Уже несколько сезонов убирает хлеб вместе с мужем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их семейный экипаж – в числе лучших в хозяйстве. Как совмещать заботу о семье и жаркие будни уборочной страды и даже в поле оставаться женщиной? Еще одна история настоящей белоруски.

Анастасия Королева, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Жеребковичи»:

От мужа досталась фамилия. Королевский экипаж. Часто путают с Наташей Королевой. Спрашивают, родственники, не родственники?

Анастасия Королева:

Столько адреналина, столько эмоций было. Класс, это туда, это туда, так высоко! Интересно было, а сейчас обычно. До этого я работала на стройке маляром-штукатуром, потом вышла замуж, с мужем дали домик, и все – двое детей, декрет, а потом вышла на работу сюда сторожем, на мехдвор. Три года отработала так, а потом у мужа не было помощника, предложили – согласилась, попробовала, что это. Было и страшно, но постепенно все нормализовалось – отлично. Все тяжело – и в ключах разобраться, и в гайках, болтиках, подшипники выучить, ремни, где, что, куда, какую кнопку нажать надо. Тяжело.

Александр Лепешко, комбайнер сельхозпредприятия «Жеребковичи»:

Единственная женщина, которая в нашем коллективе работает. Уже не первый сезон, помогает супругу.

Сергей Королев, комбайнер сельхозпредприятия «Жеребковичи»:

Было тяжковато. Она как дитя малое – а что это, а что тут крутится, куда это идет? А потом, в конце первого сезона, начала вникать, второй сезон легче, а этот год, третий, вообще легко. Она все знает – и номера подшипников, что надо подать, что вовремя сделать. Анастасия Королева:

У нас 18 комбайнов. 36 человек – 35 мужчин и одна я. Говорили, что сложно будет – дома сидела. Кто, если не я?

Елена Наволочко, заместитель директора сельхозпредприятия «Жеребковичи»:

Это еще раз доказывает то, что наши женщины могут все. И во время войны наши женщины на своих плечах в тылу трудились на благо фронта, и теперь – в дни уборки урожая – они на передовой. Все-таки наши женщины могут все. Анастасия Королева:

Мама тоже работала в колхозе прорабом, папа трактористом, дедушка трактористом был. С детства к этому приучены. А что тут пугаться? Работай, и все будет.

Анастасия Королева:

Я называю свой комбайн «Армагеддон», потому что большой, сильный, здоровый, мощный, какое сравнение у меня получается.

Анастасия Королева:

С детства росли в деревне, все это видели. В деревне спокойнее, свежий воздух – красота. Это наш старший сыночек, Захар, ему 11 лет. Дрова порубит, попилит с папой и тащить будет, по хозяйству помогает – активист. А это младший, Даник, он более склонен к женской работе – и постирать поможет мне, в машинку загрузить, и посуду помыть. Все прививается с детства, закладываешь фундамент, приучаешь детей к работе, труду. Кто-то в городе, кто-то в деревню возвращается. У нас старший говорит: я не хочу никем быть, я буду трактористом. Что ты ему скажешь? Елена Наволочко:

Первая ассоциация с женщиной – это, наверное, мама. Мама, жена, хозяйка, а затем уже работник. У нее двое детей, замечательных мальчиков, 11 и 10 лет.

Захар Королев, сын:

Я люблю маму очень сильно. Она у нас самая хорошая, самая замечательная. Анастасия Королева:

Прививаем детям любовь к земле, чтобы было кому работать и умели. В нынешнее время у нас в дереве те же условия – те же кружки, старший ходит на аккордеон, младший – на фортепиано. То же самое, что и в городе. Стирка, уборка, готовка – все, как у всех. Все хочется успеть, наверстать и не упустить. Стараешься, крутишься. Елена Наволочко:

Всегда женщина, где бы она ни жила и работала, хочет быть любимой, красивой, счастливой. Это самое главное.

Анастасия Королева:

И по салонам ходим, и по парикмахерским – везде бываем. И те же брови, и те же ресницы, и ногти. Сергей Королев:

В 2020 году мы на двоих 4 000 заработали. В одну семью это... И детей в школу сейчас надо собирать, принадлежности купить. Что останется – на ремонт машины.

Елена Наволочко:

Очень хорошая семья. С мужем вместе понимают детей, убирают хлеб. Александр Лепешко:

В комбайне постоянно чисто. Даже лучше, чем у мужчин, получается чистить доску, грохот. Посмотрите на комбайн – даже стекла постоянно чистые. Анастасия Королева:

Мы сегодня зерно не уберем – завтра хлеба не будет. Что посеем, то и пожнем. Захар Королев:

Если его не уберешь, то он будет плохой.