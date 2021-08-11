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В формате открытого диалога. Минск готовится принять ежегодный съезд БРСМ

11 августа 2021 19:32
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Новости Беларуси. Делегации из всех регионов Беларуси прибывают в Минск на масштабный молодежный форум. 12 августа он объединит более 500 человек. Неотъемлемая традиция ежегодного съезда – памятные мероприятия. 11 августа участники форума возложили цветы к подножию монумента Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В формате открытого диалога. Минск готовится принять ежегодный съезд БРСМ-1

Алексей Пикус, активист ОО «БРСМ»:
Это память в первую очередь, поскольку нынешнее поколение и каждое новое все больше забывают о тех страшных годах, все меньше они встречаются с ветеранами, все меньше остается ветеранов. И поэтому мы должны каждый день показывать, что мы чтим их память, мы помним, что мы не забыли эти страшные годы.

В формате открытого диалога. Минск готовится принять ежегодный съезд БРСМ-4

Встреча пройдет в формате открытого диалога. Ее делегатами станут учащиеся, студенты, служащие, а также молодые люди, которые проходят службу в силовых структурах.

Это будет уже 44-й съезд молодежи. В 2021 году форум пройдет под слоганом «Единство молодежи – сила Беларуси!»

# БРСМ # общество # Алексей Пикус # Фотофакт

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