В формате открытого диалога. Минск готовится принять ежегодный съезд БРСМ

Новости Беларуси. Делегации из всех регионов Беларуси прибывают в Минск на масштабный молодежный форум. 12 августа он объединит более 500 человек. Неотъемлемая традиция ежегодного съезда – памятные мероприятия. 11 августа участники форума возложили цветы к подножию монумента Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Пикус, активист ОО «БРСМ»: Это память в первую очередь, поскольку нынешнее поколение и каждое новое все больше забывают о тех страшных годах, все меньше они встречаются с ветеранами, все меньше остается ветеранов. И поэтому мы должны каждый день показывать, что мы чтим их память, мы помним, что мы не забыли эти страшные годы.

Встреча пройдет в формате открытого диалога. Ее делегатами станут учащиеся, студенты, служащие, а также молодые люди, которые проходят службу в силовых структурах.

Это будет уже 44-й съезд молодежи. В 2021 году форум пройдет под слоганом «Единство молодежи – сила Беларуси!»