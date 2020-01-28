Два белоруса захотели покинуть провинцию Хубэй и обратились в посольство
Новости Беларуси. Белорусским туристам сейчас не рекомендуют посещать Китай до стабилизации обстановки в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Некоторые путешественники и сами решили отказаться от поездки в КНР, уже пять человек обратились с просьбой аннулировать туры в Китай.
Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Ситуация под контролем. Нашим туроператорам, турагентам даны рекомендации о непосещении данного региона до стабилизации обстановки. Единичные случаи возврата денег, аннулирования путевок рассматриваются персонально, поэтому они однозначно будут рассмотрены в сторону человека.
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Ещё два белоруса обратились в посольство нашей страны в Китае с желанием покинуть провинцию Хубэй. Сейчас с ними работают дипломаты. Всего по информации Министерства иностранных дел Беларуси в провинции сейчас находится 9 белорусов, с пятью из них поддерживается телефонная связь.