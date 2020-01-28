Два белоруса захотели покинуть провинцию Хубэй и обратились в посольство

Новости Беларуси. Белорусским туристам сейчас не рекомендуют посещать Китай до стабилизации обстановки в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Некоторые путешественники и сами решили отказаться от поездки в КНР, уже пять человек обратились с просьбой аннулировать туры в Китай.