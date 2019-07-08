Два балла из пяти. Какой урожай грибов ожидается в Беларуси в этом году?

Леонид Шахлевич, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

По прогнозам ученых, в этом году мы ожидаем средний урожай грибов в целом по республике. Что касается Минской области, то ниже среднего. Это связано с погодными условиями именно в весеннее время. При 5-бальной системе оценки в Минской области – в среднем все ягоды (и брусника, и клюква, и черника) будут иметь второй балл. Это ниже среднего. В других областях немного лучше по чернике. Допустим, в Витебской области по прогнозам.