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Два балла из пяти. Какой урожай грибов ожидается в Беларуси в этом году?

08 июля 2019 09:10
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения – Леонид Шахлевич.   

Два балла из пяти. Какой урожай грибов ожидается в Беларуси в этом году?-1

Какой урожай грибов и ягод в этом году ждать в Беларуси?

Два балла из пяти. Какой урожай грибов ожидается в Беларуси в этом году?-4

Леонид Шахлевич, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:  
По прогнозам ученых, в этом году мы ожидаем средний урожай грибов в целом по республике. Что касается Минской области, то ниже среднего. Это связано с погодными условиями именно в весеннее время. При 5-бальной системе оценки в Минской области – в среднем все ягоды (и брусника, и клюква, и черника) будут иметь второй балл. Это ниже среднего. В других областях немного лучше по чернике. Допустим, в Витебской области по прогнозам.  

Два балла из пяти. Какой урожай грибов ожидается в Беларуси в этом году?-7

По грибам тоже самое. Допустим, в дождливое лето мы могли бы уже весь июнь собирать лисички, подберезовики. Если будет достаточное количество влаги в лесу и теплые ночи, то будут и хорошие грибы.   

Какими приспособлениями можно собирать ягоды в лесу?

Два балла из пяти. Какой урожай грибов ожидается в Беларуси в этом году?-10

Это нужно знать каждому грибнику. Собираем лисички правильно

# Урожай # общество # Леонид Шахлевич

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