Марианна Щёткина: Белорусские предпринимательницы смогут подключиться к международным обучающим бизнес-программам
Новости Беларуси. Белорусские предпринимательницы смогут подключиться к международным обучающим бизнес-программам для женщин. Об этом заявила Марианна Щеткина на Республиканской конференции «Общество для всех возрастов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие прошло в клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны и было посвящено международному Дню пожилых людей. Среди людей преклонного возраста в последнее время возрастает интерес к ведению бизнеса.
Марианна Щёткина, председатель «Белорусского союза женщин»:
Почему-то мы немного упустили то, что и люди пожилого возраста тоже должны иметь доступ и возможность консультироваться, как открыть собственное дело. Потому что с конкретными такими случаями мы сталкиваемся и не раз. Это и ремесленники, и индивидуальные предприниматели, и малый бизнес. То хобби, которое было у людей во время основной работы, вдруг становится основным делом.
Ожидается, что итогом конференции станет подписание резолюции. С нее начнется активная работа, в которую будут включены не только госорганы, но общественные и благотворительные организации. Цель – активное и счастливое долголетие.