Марианна Щёткина: Белорусские предпринимательницы смогут подключиться к международным обучающим бизнес-программам

Новости Беларуси. Белорусские предпринимательницы смогут подключиться к международным обучающим бизнес-программам для женщин. Об этом заявила Марианна Щеткина на Республиканской конференции «Общество для всех возрастов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щёткина, председатель «Белорусского союза женщин»:

Почему-то мы немного упустили то, что и люди пожилого возраста тоже должны иметь доступ и возможность консультироваться, как открыть собственное дело. Потому что с конкретными такими случаями мы сталкиваемся и не раз. Это и ремесленники, и индивидуальные предприниматели, и малый бизнес. То хобби, которое было у людей во время основной работы, вдруг становится основным делом.