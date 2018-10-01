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Марианна Щёткина: Белорусские предпринимательницы смогут подключиться к международным обучающим бизнес-программам

01 октября 2018 12:31
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Новости Беларуси. Белорусские предпринимательницы смогут подключиться к международным обучающим бизнес-программам для женщин. Об этом заявила Марианна Щеткина на Республиканской конференции «Общество для всех возрастов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щёткина: Белорусские предпринимательницы смогут подключиться к международным обучающим бизнес-программам-1

Мероприятие прошло в клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны и было посвящено международному Дню пожилых людей. Среди людей преклонного возраста в последнее время возрастает интерес к ведению бизнеса.

Марианна Щёткина: Белорусские предпринимательницы смогут подключиться к международным обучающим бизнес-программам-4

Марианна Щёткина, председатель «Белорусского союза женщин»:
Почему-то мы немного упустили то, что и люди пожилого возраста тоже должны иметь доступ и возможность консультироваться, как открыть собственное дело. Потому что с конкретными такими случаями мы сталкиваемся и не раз. Это и ремесленники, и индивидуальные предприниматели, и малый бизнес. То хобби, которое было у людей во время основной работы, вдруг становится основным делом.

Марианна Щёткина: Белорусские предпринимательницы смогут подключиться к международным обучающим бизнес-программам-7

Ожидается, что итогом конференции станет подписание резолюции. С нее начнется активная работа, в которую будут включены не только госорганы, но общественные и благотворительные организации. Цель – активное и счастливое долголетие.

# Пенсионеры # общество # Мариана Щеткина # Фотофакт

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