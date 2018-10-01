«Не успел ребёнок покататься, как велосипед начал разваливаться»: почему магазин не хочет возвращать деньги?

Почему обычная поездка на велосипеде может поставить под угрозу жизнь ребенка, узнаем в программе «Добро пожаловаться». О своем личном велосипеде мечтал каждый советский мальчишка. Стоил такой агрегат отнюдь недёшево, но мог прослужить хозяину больше, чем четверть века. В наши дни выбор «железных коней» широк и разнообразен. И если сегодня обилие цветов и моделей радует глаз, то от качества, порой, хочется плакать. Решила купить новый велосипед своему двухлетнему сыну и минчанка Анастасия, вот только «порулить» малышу так и не удалось.

Анастасия, минчанка:

Купила в магазине своему ребёнку велосипед. Грубо говоря, не успел ребенок на нем покататься, как велосипед начал разваливаться: подшипники полетели, из-за чего ребёнок чуть не упал, слава Богу, я его успела подловить!

По мнению специалистов, приучать ребенка к велосипеду, как и к любому другому средству передвижения, желательно не раньше 3-4 лет. Нужно помнить, что ребёнок в таком возрасте активно эксплуатирует велосипед, поэтому он должен выдержать все нагрузки. Лучше не брать «облегчённый» вариант, так как некоторые детали – например, приставные колеса – должны выдерживать серьезные нагрузки. Чем тоньше будет металл, который используется в деталях, тем быстрее велосипед выйдет из строя. Современные родители стараются как можно быстрее приучить свое чадо ко всему новому и технологичному, не задумываясь о последствиях. Для двухлетнего ребёнка велосипед – это средство повышенной опасности. Детский травматизм на дорогах с каждым годом растет. С начала 2018 года было зафиксировано 248 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Виной этому становится не только невнимательность, но и неисправность транспортных средств. Анастасия:

В магазине возвращать деньги и менять велосипед на новый отказываются. Я – мать-одиночка, и сумма 215 рублей для меня велика. Подобные случаи – не редкость. На радость доверчивым покупателям, по заниженным ценам недобросовестные продавцы торгуют восстановленными или уже бывшими в употреблении товарами. Зачастую без чеков и сертификатов. Цена такого приобретения обычно оправдывает и качество.

Но Анастасия покупала велосипед в ТЦ, поэтому проверять абсолютно новый товар «на прочность» в магазине Анастасия не стала, о чем до сих пор жалеет.Екатерина Савицкая, продавец: