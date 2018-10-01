Прямой эфир

«Не успел ребёнок покататься, как велосипед начал разваливаться»: почему магазин не хочет возвращать деньги?

01 октября 2018 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почему обычная поездка на велосипеде может поставить под угрозу жизнь ребенка, узнаем в программе «Добро пожаловаться».

О своем личном велосипеде мечтал каждый советский мальчишка. Стоил такой агрегат отнюдь недёшево, но мог прослужить хозяину больше, чем четверть века. В наши дни выбор «железных коней» широк и разнообразен. И если сегодня обилие цветов и моделей радует глаз, то от качества, порой, хочется плакать.

Решила купить новый велосипед своему двухлетнему сыну и минчанка Анастасия,

вот только «порулить» малышу так и не удалось.

«Не успел ребёнок покататься, как велосипед начал разваливаться»: почему магазин не хочет возвращать деньги?-1

Анастасия, минчанка:
Купила в магазине своему ребёнку велосипед. Грубо говоря, не успел ребенок на нем покататься, как велосипед начал разваливаться: подшипники полетели, из-за чего ребёнок чуть не упал, слава Богу, я его успела подловить!

По мнению специалистов, приучать ребенка к велосипеду, как и к любому другому средству передвижения, желательно не раньше 3-4 лет. Нужно помнить, что ребёнок в таком возрасте активно эксплуатирует велосипед, поэтому он должен выдержать все нагрузки.

Лучше не брать «облегчённый» вариант,

так как некоторые детали – например, приставные колеса – должны выдерживать серьезные нагрузки. Чем тоньше будет металл, который используется в деталях, тем быстрее велосипед выйдет из строя.

Современные родители стараются как можно быстрее приучить свое чадо ко всему новому и технологичному, не задумываясь о последствиях. Для двухлетнего ребёнка велосипед – это средство повышенной опасности. Детский травматизм на дорогах с каждым годом растет.

С начала 2018 года было зафиксировано 248 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Виной этому становится не только невнимательность, но и неисправность транспортных средств.

Анастасия:
В магазине возвращать деньги и менять велосипед на новый отказываются. Я – мать-одиночка, и сумма 215 рублей для меня велика.

Подобные случаи – не редкость. На радость доверчивым покупателям, по заниженным ценам недобросовестные продавцы торгуют восстановленными или уже бывшими в употреблении товарами. Зачастую без чеков и сертификатов.

Цена такого приобретения обычно оправдывает и качество.

«Не успел ребёнок покататься, как велосипед начал разваливаться»: почему магазин не хочет возвращать деньги?-4

Но Анастасия покупала велосипед в ТЦ, поэтому проверять абсолютно новый товар «на прочность» в магазине Анастасия не стала, о чем до сих пор жалеет.Екатерина Савицкая, продавец:

Человек захотел вернуть велосипед, только потому что отлетел подшипник,

который не является гарантийным случаем. Подшипник – это расходный материал. С нашей стороны удовлетворять такое требование не является правомерным.

По словам девушки, отлетевший подшипник – не единственный недостаток, у велосипеда также была повреждена рама. Вот только сотрудники магазина уверяют: велосипед был сломан уже после покупки.

Екатерина Савицкая:
Когда наш мастер посмотрел, было обнаружено, что поломка была от физического воздействия, но

мы пошли на уступки и полностью человеку заменили раму велосипеда,

за свой счёт. Учитывая доброкачественность товара, каким образом мы должны возвращать по первому требованию всем, кто желает?

По закону, мото-велотовары возврату и обмену не подлежат, если они надлежащего качества. Однако вернуть деньги за такой товар, всё-таки, можно, но при одном условии.

Дарина Гулюта, юрист:
В случае, если будет обнаружен производственный дефект, потребитель имеет полное право расторгнуть договор либо на замену данного товара.

Напомним, что к производственным дефектам относятся те дефекты, которые проявляются вновь после их устранения, либо если стоимость ремонта составляет не менее 30% от стоимости товара.

Сегодня экспертиза качества – услуга недешёвая, её цена может варьироваться от 200 до 500 рублей.

В случае, если экспертная организация не выявит производственного или существенного дефекта, то стоимость экспертизы может отнестись за счет покупателя.

Так как в магазине старую раму уже заменили, доказать, мог ли по неосторожности сломать велосипед двухлетний сын Анастасии, или виной всему производственный брак – уже невозможно.

Обратись к экспертам Анастасия раньше – ситуация могла повернуться в её сторону.

Если вы не хотите, чтобы ваша покупка тоже стала неприятным сюрпризом – приобретайте товары только в проверенных магазинах, просите продавца предоставить вам сертификаты качества и лицензию, а также всегда заранее внимательно осматривайте и проверяйте товар.

# Защита прав потребителей # общество # Дарина Гулюта

Другие новости рубрики

Все новости
Марианна Щёткина: Белорусские предпринимательницы смогут подключиться к международным обучающим бизнес-программам
01 октября 2018 12:31

Марианна Щёткина: Белорусские предпринимательницы смогут подключиться к международным обучающим бизнес-программам

Заморозки и дожди: прогноз погоды на первую неделю октября в Беларуси
01 октября 2018 12:04

Заморозки и дожди: прогноз погоды на первую неделю октября в Беларуси

Криминальная обстановка, вакцинация и строительство арендного жилья. В Мингорисполкоме обсудили актуальные вопросы жизни столицы
01 октября 2018 11:58

Криминальная обстановка, вакцинация и строительство арендного жилья. В Мингорисполкоме обсудили актуальные вопросы жизни столицы