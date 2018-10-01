«Не успел ребёнок покататься, как велосипед начал разваливаться»: почему магазин не хочет возвращать деньги?

Почему обычная поездка на велосипеде может поставить под угрозу жизнь ребенка, узнаем в программе «Добро пожаловаться».
О своем личном велосипеде мечтал каждый советский мальчишка. Стоил такой агрегат отнюдь недёшево, но мог прослужить хозяину больше, чем четверть века. В наши дни выбор «железных коней» широк и разнообразен. И если сегодня обилие цветов и моделей радует глаз, то от качества, порой, хочется плакать.
Решила купить новый велосипед своему двухлетнему сыну и минчанка Анастасия,
вот только «порулить» малышу так и не удалось.
Анастасия, минчанка:
Купила в магазине своему ребёнку велосипед. Грубо говоря, не успел ребенок на нем покататься, как велосипед начал разваливаться: подшипники полетели, из-за чего ребёнок чуть не упал, слава Богу, я его успела подловить!
По мнению специалистов, приучать ребенка к велосипеду, как и к любому другому средству передвижения, желательно не раньше 3-4 лет. Нужно помнить, что ребёнок в таком возрасте активно эксплуатирует велосипед, поэтому он должен выдержать все нагрузки.
Лучше не брать «облегчённый» вариант,
так как некоторые детали – например, приставные колеса – должны выдерживать серьезные нагрузки. Чем тоньше будет металл, который используется в деталях, тем быстрее велосипед выйдет из строя.
Современные родители стараются как можно быстрее приучить свое чадо ко всему новому и технологичному, не задумываясь о последствиях. Для двухлетнего ребёнка велосипед – это средство повышенной опасности. Детский травматизм на дорогах с каждым годом растет.
С начала 2018 года было зафиксировано 248 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Виной этому становится не только невнимательность, но и неисправность транспортных средств.
Анастасия:
В магазине возвращать деньги и менять велосипед на новый отказываются. Я – мать-одиночка, и сумма 215 рублей для меня велика.
Подобные случаи – не редкость. На радость доверчивым покупателям, по заниженным ценам недобросовестные продавцы торгуют восстановленными или уже бывшими в употреблении товарами. Зачастую без чеков и сертификатов.
Цена такого приобретения обычно оправдывает и качество.
Но Анастасия покупала велосипед в ТЦ, поэтому проверять абсолютно новый товар «на прочность» в магазине Анастасия не стала, о чем до сих пор жалеет.Екатерина Савицкая, продавец:
Человек захотел вернуть велосипед, только потому что отлетел подшипник,
который не является гарантийным случаем. Подшипник – это расходный материал. С нашей стороны удовлетворять такое требование не является правомерным.
По словам девушки, отлетевший подшипник – не единственный недостаток, у велосипеда также была повреждена рама. Вот только сотрудники магазина уверяют: велосипед был сломан уже после покупки.
Екатерина Савицкая:
Когда наш мастер посмотрел, было обнаружено, что поломка была от физического воздействия, но
мы пошли на уступки и полностью человеку заменили раму велосипеда,
за свой счёт. Учитывая доброкачественность товара, каким образом мы должны возвращать по первому требованию всем, кто желает?
По закону, мото-велотовары возврату и обмену не подлежат, если они надлежащего качества. Однако вернуть деньги за такой товар, всё-таки, можно, но при одном условии.
Дарина Гулюта, юрист:
В случае, если будет обнаружен производственный дефект, потребитель имеет полное право расторгнуть договор либо на замену данного товара.
Напомним, что к производственным дефектам относятся те дефекты, которые проявляются вновь после их устранения, либо если стоимость ремонта составляет не менее 30% от стоимости товара.
Сегодня экспертиза качества – услуга недешёвая, её цена может варьироваться от 200 до 500 рублей.
В случае, если экспертная организация не выявит производственного или существенного дефекта, то стоимость экспертизы может отнестись за счет покупателя.
Так как в магазине старую раму уже заменили, доказать, мог ли по неосторожности сломать велосипед двухлетний сын Анастасии, или виной всему производственный брак – уже невозможно.
Обратись к экспертам Анастасия раньше – ситуация могла повернуться в её сторону.
Если вы не хотите, чтобы ваша покупка тоже стала неприятным сюрпризом – приобретайте товары только в проверенных магазинах, просите продавца предоставить вам сертификаты качества и лицензию, а также всегда заранее внимательно осматривайте и проверяйте товар.