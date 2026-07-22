Лукашенко поздравил Президента Грузии Михаила Кавелашвили с 55-летием

«Отношения между Минском и Тбилиси основываются на искренней дружбе и тесных культурных связях, которые успешно формировались на протяжении десятилетий советской эпохи, когда наши народы жили и трудились в добрососедстве, вместе развивали экономику, культуру и спорт, достигали больших результатов и настоящих побед. Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества на принципах партнерства и взаимопонимания будет обязательно способствовать процветанию обоих государств», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Михаилу Кавелашвили крепкого здоровья, мудрости в принятии решений и новых свершений на благо Грузии и ее граждан.