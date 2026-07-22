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Лукашенко поздравил Президента Грузии Михаила Кавелашвили с 55-летием

22 июля 2026 07:43
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Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Михаила Кавелашвили с 55-летием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента Грузии Михаила Кавелашвили с 55-летием-2

«Отношения между Минском и Тбилиси основываются на искренней дружбе и тесных культурных связях, которые успешно формировались на протяжении десятилетий советской эпохи, когда наши народы жили и трудились в добрососедстве, вместе развивали экономику, культуру и спорт, достигали больших результатов и настоящих побед. Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества на принципах партнерства и взаимопонимания будет обязательно способствовать процветанию обоих государств», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Михаилу Кавелашвили крепкого здоровья, мудрости в принятии решений и новых свершений на благо Грузии и ее граждан.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Грузия

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