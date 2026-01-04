Закон должен быть понятным, но литературой он никогда не будет. Роман Бродов о нормотворчестве сенаторов

Какой будет страна через 5 лет в экономическом плане и почему регионы – один из приоритетов развития страны? Эти вопросы обсудили с гостем программы «Сенат» – председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам Романом Бродовым.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
Хочу начать нашу беседу с поздравлений. Желаю вам успехов на новой профессиональной лестнице и с наступившим новым 2026 годом. Пусть он будет удачным.
Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Спасибо большое. Это действительно огромное, колоссальное доверие работать в законодательном органе. И я считаю, что приложу все свои знания, опыт, полученный в ходе предыдущих мест работы, чтобы оправдать доверие в этом назначении.
Виолетта Шаблинская:
Основное в работе сенаторов – это все-таки законодательная деятельность. Какие лично у вас критерии в законотворческой деятельности?
Роман Бродов:
Работа в законодательном органе – это высший пилотаж в вопросах государственного управления. Потому что, кроме того, чтобы подобрать правильную регуляцию, которая будет полезная, нужная, востребованная, которая будет удовлетворять максимальное число субъектов, на которых она направлена, идеальной быть не может – всегда возникает вопрос жизненности того или иного предложения. И об этом часто говорит глава государства, о том, что законы должны идти от жизни.
Что такое «от жизни»? Если попытаться каким-то образом материализовать этот подход, как это «от жизни»? Надо выйти на улицу, спросить кого-то, книгу какую-то почитать? Есть такой интересный пример. Мы все видели, как возводят новостройки. И в этих новостройках проектанты часто прокладывают дорожки, как они предполагают, люди будут ходить. Как им кажется красиво, но по факту не всегда это получается.
Виолетта Шаблинская:
Но люди потом рисуют свои дорожки.
Роман Бродов:
Абсолютно верно. Люди ходят так, как удобнее им. Кроме жизни, есть еще объективные законы функционирования экономики, объективные законы функционирования денег, рынков. И они тоже будут функционировать вне зависимости от того, что мы пропишем в законодательстве.
Если мы учтем эти законы, законодательство будет соответствовать реальному миру, реальным событиям, которые происходят. Если нет, тогда общество показывает сопротивление. Мы сталкиваемся с тем, что бизнес пытается найти какие-то лазейки в тех регуляциях, которые ему кажутся неудобными. Пытается найти какие-то новые выходы.
Значит, законодатели не угадали, не попали в жизнь, не учли те факторы, которые объективно влияют на эти законы. И законодательство должно быть таким, чтобы это не сдерживало экономический рост, не сдерживало экономическое развитие и при этом было необременительным, легко исполнимым.
Виолетта Шаблинская:
На ваш взгляд, должны ли быть законы доступными и понятными для всех или здесь все-таки важен другой принцип?
Роман Бродов:
Идеал законов – это 10 заповедей. Простые, понятные, даже где-то жесткие, но очевидно доступные каждому. Каждый человек может осознанно сделать выбор, он соблюдает это или не соблюдает. Может быть, поэтому они живут вечно.
Но не стоит ожидать от законов, что они будут читаться так же легко, как литература художественная. Конечно, законодатель осмысленно, осознанно избегает прилагательных, местоимений, каких-то отсылочных трактовок. Чтобы читалось однозначно, четко, понятно, пусть даже где-то рублено, с повторами, литературно не очень красиво. Но это в будущем помогает избежать неопределенности. Неопределенности в правоприменительной практике, неопределенности в трактовке и, соответственно, в ошибках.
Когда кто-то живет по закону так, как понял, а потом придет проверяющий, скажет: нет, ты понял не так. На самом деле все по-другому. И возникают какие-то санкции, обременения. Поэтому закон должен быть понятный, максимально необременительный для исполнения, но литературой он никогда не будет.
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