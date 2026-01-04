Закон должен быть понятным, но литературой он никогда не будет. Роман Бродов о нормотворчестве сенаторов

Какой будет страна через 5 лет в экономическом плане и почему регионы – один из приоритетов развития страны? Эти вопросы обсудили с гостем программы «Сенат» – председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам Романом Бродовым.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Хочу начать нашу беседу с поздравлений. Желаю вам успехов на новой профессиональной лестнице и с наступившим новым 2026 годом. Пусть он будет удачным. Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Спасибо большое. Это действительно огромное, колоссальное доверие работать в законодательном органе. И я считаю, что приложу все свои знания, опыт, полученный в ходе предыдущих мест работы, чтобы оправдать доверие в этом назначении.

Виолетта Шаблинская:

Основное в работе сенаторов – это все-таки законодательная деятельность. Какие лично у вас критерии в законотворческой деятельности? Роман Бродов:

Работа в законодательном органе – это высший пилотаж в вопросах государственного управления. Потому что, кроме того, чтобы подобрать правильную регуляцию, которая будет полезная, нужная, востребованная, которая будет удовлетворять максимальное число субъектов, на которых она направлена, идеальной быть не может – всегда возникает вопрос жизненности того или иного предложения. И об этом часто говорит глава государства, о том, что законы должны идти от жизни. Что такое «от жизни»? Если попытаться каким-то образом материализовать этот подход, как это «от жизни»? Надо выйти на улицу, спросить кого-то, книгу какую-то почитать? Есть такой интересный пример. Мы все видели, как возводят новостройки. И в этих новостройках проектанты часто прокладывают дорожки, как они предполагают, люди будут ходить. Как им кажется красиво, но по факту не всегда это получается. Виолетта Шаблинская:

Но люди потом рисуют свои дорожки.