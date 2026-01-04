Дворы Минска от снега расчищают около 1,5 тыс. работников ЖКХ

Дворы Минска после снегопада расчищают около 1,5 тысячи работников ЖКХ. С самого утра коммунальщики приводят в порядок придомовые территории и обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в работах задействованы 145 единиц техники. К слову, все желающие могут присоединиться к уборке дворов от снега. В районах столицы работают 169 пунктов выдачи инвентаря. Получить его можно бесплатно. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Беларуси ожидается снег, на дорогах – гололедица.