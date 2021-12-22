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«Думаю сосёнку в этом году приобрести». Под Минском заработали около 230 ёлочных базаров

22 декабря 2021 13:45
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Новости Беларуси. В Минской области заработали елочные базары. Всего около 230 площадок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Новогоднюю красавицу можно приобрести как на городских точках, так и в самих лесничествах. Всего в центральном регионе планируют реализовать около 2 000 новогодних букетов и 1 000 деревьев в кадках. Это на треть больше, чем в 2020 году.  

С новогодним ассортиментом ознакомилась Анастасия Кончиц.  

«Думаю сосёнку в этом году приобрести». Под Минском заработали около 230 ёлочных базаров-1

Для Анастасии Новиковой поход на елочный базар – это традиция. Живое дерево дома она ставит каждый год. А к выбору зеленой красавицы подходит со всей ответственностью. Внимание обращает на целый ряд факторов. Например, ветки должны быть гибкими, иголки – насыщенного изумрудного цвета, ствол – ровный, толстый и без трещин. Такая красавица будет радовать долго.  

«Думаю сосёнку в этом году приобрести». Под Минском заработали около 230 ёлочных базаров-4

Анастасия Новикова:  
Елочки очень пушистые, красивые, глаза прям разбегаются. Стою, сейчас выберу себе. Думаю сосенку в этом году приобрести. Новый год – это ассоциация с детством. Должно в доме, в квартире в данный момент всегда пахнуть хвоей, лесом.  

Чтобы елки на базарах всегда были зелеными и свежими, их срубают и привозят по мере необходимости. А после покупки упаковывают в специальную сетку, которая помогает веткам не сломаться.  

Подробнее в видеоматериале

# Новый год # общество # Анастасия Кончиц # Анастасия Новикова # Петр Чиж # Олег Михалькевич # Фотофакт

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