«Думаю, это не предел». Что говорит первый экипаж 4-тысячников Минской области о своих результатах?

Новости Беларуси. В Минской области чествовали первые экипажи 4-тысячников. Ими стали аграрии Дзержинского и Клецкого районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области чествовали первые экипажи 4-тысячников. Ими стали аграрии Дзержинского и Клецкого районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сергей Максимец и Василий Зур из сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи» в тандеме убрали 690 гектаров. Молодые люди уже не первый раз ставят рекорд. Всего в Дзержинском районе убрано более 60 % площадей. Намолот составляет 64 тысячи тонн зерна при средней урожайности 61 центнер с гектара.
Сергей Максимец, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Доволен, думаю, это не последний предел, будет 5 тысяч, 6. Как погода, чтобы поля были.
Василий Зур, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Техника не подводит, хорошо идет, поэтому такие намолоты. И урожайность к этому. Нужно отметить, что есть урожайность. Не было бы урожайности, не было бы таких намолотов.
Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы уже перешагнули прошлогодний рубеж по намолоту рапса. Сегодня мы уже имеем уровень прошлого года зерновых. Я уверен, что урожайность будет гораздо выше. На процентов 15 точно соберем урожая больше.
Еще одни герои жатвы – экипаж Александра Салодкого и Олега Панича из сельхозфилиала «Клецкий» Слуцкого сыродельного комбината. Впервые в истории хозяйства тандем намолотил более 4 тысяч тонн. Поздравить хлеборобов приехали представители Миноблисполкома, местной власти, профсоюзов и молодежь. Для механизатора Александра Салодкого двойной праздник – он отмечает день рождения.
Александр Салодкий и Олег Панич, механизаторы сельхозфилиала «Клецкий» Слуцкого сыродельного комбината:
– Он пашет, я сею, а убираем вместе. Вот и весь исторический факт.
– Экипаж-четырехтысячник, наверное, больше всего нажал за все года по хозяйству.
Сегодня Клецкий район – один из урожайных в области. Сейчас урожайность составляет 64 центнера с гектара. Всего в центральном регионе убрано 72 %площадей. В лидерах по намолоту зерна – Несвижский, Слуцкий и Копыльский районы.