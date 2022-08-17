«Думаю, это не предел». Что говорит первый экипаж 4-тысячников Минской области о своих результатах?

Новости Беларуси. В Минской области чествовали первые экипажи 4-тысячников. Ими стали аграрии Дзержинского и Клецкого районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Максимец и Василий Зур из сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи» в тандеме убрали 690 гектаров. Молодые люди уже не первый раз ставят рекорд. Всего в Дзержинском районе убрано более 60 % площадей. Намолот составляет 64 тысячи тонн зерна при средней урожайности 61 центнер с гектара.

Сергей Максимец, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Доволен, думаю, это не последний предел, будет 5 тысяч, 6. Как погода, чтобы поля были.

Василий Зур, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Техника не подводит, хорошо идет, поэтому такие намолоты. И урожайность к этому. Нужно отметить, что есть урожайность. Не было бы урожайности, не было бы таких намолотов.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы уже перешагнули прошлогодний рубеж по намолоту рапса. Сегодня мы уже имеем уровень прошлого года зерновых. Я уверен, что урожайность будет гораздо выше. На процентов 15 точно соберем урожая больше.

Еще одни герои жатвы – экипаж Александра Салодкого и Олега Панича из сельхозфилиала «Клецкий» Слуцкого сыродельного комбината. Впервые в истории хозяйства тандем намолотил более 4 тысяч тонн. Поздравить хлеборобов приехали представители Миноблисполкома, местной власти, профсоюзов и молодежь. Для механизатора Александра Салодкого двойной праздник – он отмечает день рождения.

Александр Салодкий и Олег Панич, механизаторы сельхозфилиала «Клецкий» Слуцкого сыродельного комбината:

– Он пашет, я сею, а убираем вместе. Вот и весь исторический факт.

– Экипаж-четырехтысячник, наверное, больше всего нажал за все года по хозяйству.