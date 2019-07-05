«Думал, что это деревяшка»: в Рогачёвском районе лесник спустился помыть руки в реке и нашёл бивень мамонта

Новости Беларуси. В Рогачевском районе лесник обнаружил бивень мамонта. Именно так идентифицировали артефакт местные историки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Костный фрагмент характерной формы почти метр в длину Алексей Чегодаев случайно выловил в небольшой речке Ржавке. С автором сенсации встретился корреспондент Александр Добриян.

Спустился помыть руки в реке и прославился на весь район. Лесник Рысковского лесничества Алексей Чегодаев – автор исторической находки – показывает место своего случайного открытия.

Алексей Чегодаев, житель деревни Курганье:

Вон там лежала, изгибом к нам. Думал, что это просто деревяшка, корень какого-нибудь дерева, дуба мореного, или еще что-нибудь такое. Просто интересно было, что он очень оригинальной формы. Потащил за острый конец – неужели это бивень мамонта?

За пару дней до находки о шерстистых носорогах и мамонтах Алексею рассказывал маленький сын. Каково же было его удивление, когда отец привез домой настоящий бивень.

Радости ребенка не было предела. Не меньше обрадовались редкой находке и историки. Алексей передал артефакт местным краеведам.

Один из древнейших экспонатов, который найден на территории Рогачевщины.

Фрагменты скелета мамонта в Рогачевском районе находили и до этого. Но такой крупный, длиной белее метра – впервые.

Александр Добриян, СТВ:

Бивни мамонта достигали огромных размеров: до 4 метров в длину и 100 килограммов веса. Как выглядел «владелец» этого фрагмента, помогут установить специалисты.

До проведения официальных экспертиз в Рогачеве высказывают и свои версии.

Геннадий Титович, директор Рогачевского районного центра туризма и краеведения:

Я склоняюсь к двум версиям. Что это было или место гибели древнего животного, или это было место стоянки древнего человека.