«Думал, что это деревяшка»: в Рогачёвском районе лесник спустился помыть руки в реке и нашёл бивень мамонта

Новости Беларуси. В Рогачевском районе лесник обнаружил бивень мамонта. Именно так идентифицировали артефакт местные историки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Рогачевском районе лесник обнаружил бивень мамонта. Именно так идентифицировали артефакт местные историки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Костный фрагмент характерной формы почти метр в длину Алексей Чегодаев случайно выловил в небольшой речке Ржавке. С автором сенсации встретился корреспондент Александр Добриян.
Спустился помыть руки в реке и прославился на весь район. Лесник Рысковского лесничества Алексей Чегодаев – автор исторической находки – показывает место своего случайного открытия.
Алексей Чегодаев, житель деревни Курганье:
Вон там лежала, изгибом к нам. Думал, что это просто деревяшка, корень какого-нибудь дерева, дуба мореного, или еще что-нибудь такое. Просто интересно было, что он очень оригинальной формы. Потащил за острый конец – неужели это бивень мамонта?
За пару дней до находки о шерстистых носорогах и мамонтах Алексею рассказывал маленький сын. Каково же было его удивление, когда отец привез домой настоящий бивень.
Радости ребенка не было предела.
Не меньше обрадовались редкой находке и историки. Алексей передал артефакт местным краеведам.
Один из древнейших экспонатов, который найден на территории Рогачевщины.
Фрагменты скелета мамонта в Рогачевском районе находили и до этого. Но такой крупный, длиной белее метра – впервые.
Александр Добриян, СТВ:
Бивни мамонта достигали огромных размеров: до 4 метров в длину и 100 килограммов веса. Как выглядел «владелец» этого фрагмента, помогут установить специалисты.
До проведения официальных экспертиз в Рогачеве высказывают и свои версии.
Геннадий Титович, директор Рогачевского районного центра туризма и краеведения:
Я склоняюсь к двум версиям. Что это было или место гибели древнего животного, или это было место стоянки древнего человека.
К слову, догадки не лишены логики. От места находки до стоянки древнего человека у деревни Бердыж чуть более 50 километров. Вся эта территория относится к Днепро-Деснинскому району проживания охотников на мамонтов. Гигантов люди добывали здесь 23 тысячи лет назад.