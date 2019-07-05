С 6 июля изменится схема дорожного движения на площади Богушевича

Новости Беларуси. Теперь при движении со стороны Мясникова можно будет проехать прямо, не делая круг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также появится возможность повернуть на Немигу с Клары Цеткин. Отрегулируют светофоры: зеленый для автомобилей будет гореть чаще. Ожидается, что после этого проехать по загруженному участку можно будет значительно быстрее.