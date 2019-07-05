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С 6 июля изменится схема дорожного движения на площади Богушевича

05 июля 2019 18:51
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Новости Беларуси. Теперь при движении со стороны Мясникова можно будет проехать прямо, не делая круг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 6 июля изменится схема дорожного движения на площади Богушевича-1

Также появится возможность повернуть на Немигу с Клары Цеткин. Отрегулируют светофоры: зеленый для автомобилей будет гореть чаще. Ожидается, что после этого проехать по загруженному участку можно будет значительно быстрее.

С 6 июля изменится схема дорожного движения на площади Богушевича-4

5 июля открыли левый поворот на Щорса с проспекта Дзержинского. Совсем скоро планируют открыть и повороты на Победителей.

С 6 июля изменится схема дорожного движения на площади Богушевича-7

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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