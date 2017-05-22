Дух ушедших веков: история и уникальность храма Святого Александра Невского на Военном кладбище в Минске

В первой половине XIX века на окраине столицы появилось кладбище Минского военного госпиталя, ставшее для многих офицеров и солдат последним приютом. В их числе были воины 119 Коломенского пехотного полка и 120 пехотного Серпуховского полка. В 1877 году воины этих подразделений оказались в самом пекле русско-турецкой войны, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Геннадий Шейкин, историк:

Война шла за освобождение Болгарии от османского господства, война была кровопролитная. Воины 119-го Коломенского полка, 120-го Серпуховского полка, находясь в составе 30-й пехотной дивизии, исполняя евангельскую заповедь, воевали на шибки, за взятие Плевны дважды. После победоносной битвы было решено увековечить память офицеров и солдат, погибших на полях сражений во время русско-турецкой войны. И в 1896 году здесь началось строительство церкви Святого Александра Невского.

К 20-летию победы в русско-турецкой войне, 2 февраля в 1898 году, в Минске появился новый православный храм. Сегодня о том, что он является памятником событий более чем столетней давности, свидетельствуют мемориальные плиты у входа, где золотыми буквами начертаны имена погибших в той войне.

Павел Боянков, протоиерей, священнослужитель церкви Святого благоверного князя Александра Невского:

Имена воинов, которые отдали жизни в начале войны. Было понесено очень много жертв русскими солдатами. Многие потом умерли в военном госпитале. Потом, очевидно, многие офицеры, участники той войны, посчитали для себя и важным, и почетным, чтобы их прах также был предан рядом с их солдатами. Там офицеры, генералы. Место такое, я бы сказал, знаковое для Беларуси. Еще одна историческая реликвия сейчас находится на реставрации – походная деревянная церковь, в которой молились воины Коломенского полка во время освобождения Болгарии от турецкого ига.

Главная же святыня храма – алтарная стена – хранит за собой останки высших офицерских чинов.

Геннадий Шейкин, историк:

Здесь же могила генерал-лейтенанта в отставке Стефана Иосифовича Курчева. Поскольку он занимал очень видное положение в губернии и в городе Минске, то на отпевание прибыли первые лица города и губернии. Во время его похорон произошло покушение Пулихова на генерал-губернатора Курлова за то, что он отдал приказ расстрелять демонстрацию рабочий. Иван Пулихов был схвачен, затем осужден и казнен – повешен на воротах минской тюрьмы.

Похоронили его на Сторожевском кладбище. А после революции 1917 года для новой страны Иван Пулихов стал героем и кумиром. Интересно еще и то, что после ликвидации Сторожевки останки революционера были перенесены именно на Военное кладбище. Уже тогда оно перестало быть местом захоронения только офицеров и солдат.

Геннадий Шейкин, историк:

После того, как 119-й Коломенский полк, 120-й Серпуховский полк были в 1918 году расформированы, кладбище перестало быть военным. Тут стали хоронить простых людей. Учителя, писатели, врачи. Церкви Святого Александра Невского чудом удалось пережить годы советского режима. Богослужения прекратились лишь на несколько лет. Павел Боянков, протоиерей, священнослужитель церкви Святого благоверного князя Александра Невского:

В 1938 году служба была прекращена, потому что были арестованы последние священнослужители. Служить было некому. Храм был открыт в июле 1941 года. С того времени он действует непрерывно. Для многих минчан в годы немецкой оккупации церковь Святого Александра Невского стала местом укрытия и защиты от верной смерти.

Павел Боянков, протоиерей, священнослужитель церкви Святого благоверного князя Александра Невского:

В подвале церкви укрывались люди от бомбежек, обстрелов. В честь памяти этого после войны был создан покровский предел. Есть такое предание, и оно подтверждается некоторыми свидетельствовали, что во время бомбежки бомба пробила кровлю, упала в храме, но не взорвалась. В послевоенные десятилетия удалось полностью восстановить храм. Использовали для этого красный кирпич с латвийского завода, который поставлял свою продукцию в московский Кремль. Павел Боянков, протоиерей, священнослужитель церкви Святого благоверного князя Александра Невского:

Наш храм – это свидетель последних более чем 100 лет, четыре поколения православных минчан. Это их жизнь, судьба. Если вы помните наше недавнее прошлое, практически на двухмиллионный Минск было всего два действующих православных храма. Кафедральный собор на площади Свободы и храм Александра Невского. Поэтому можно сказать, что это место, где, скажем условно, пол-Минска было крещено. Сегодня в церкви Святого Александра Невского находится множество православных святынь. Среди них – икона Спаса Нерукотворного, список иконы Минской Божией Матери и икона с частицами мощей праведной Софии Слуцкой.